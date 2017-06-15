焦点：英国5月零售销售意外大降 消费者感受到通胀的冲击

路透伦敦6月15日 - 周四公布的数据显示，英国5月零售销售的下降幅度远远超过预期，表明公投退欧后通胀上升正在给经济造成越来越大的冲击。

5月零售销售较前月下降1.2%，逊于路透调查预估的下滑0.8%。上周英国大选结果令该国无法组成多数派政府，使政局充满不确定性。

此前的4月的零售销售强劲跳涨，分析师认为那可能只是短暂向好。

英国家庭受到通胀上升以及薪资增长乏力的打击，去年公投后英镑大幅贬值是推高通胀的主因。

“所有领域的零售价格都在上涨，看来是导致增长放缓的重要因素。”英国国家统计局的统计人员Kate Davies谈及5月弱于预期的销售数据时表示。

除了燃料一项，所有领域的零售销售都较前月下降。

本周的数据显示英国通胀率触及2.9%的近四年来最高，而经通胀调整后的薪资创下2014年以来最大的降幅。

对生活水平的不满，被认为是上周选举中特雷莎梅失去议会多数地位的一个诱因。

英国统计局称，截至5月的三个月，该国零售销售增长0.6%，高于截至4月的三个月中0.2%的增幅。

4月零售销售的数据也被上修。

5月零售销售较上年同期增长0.9%，市场预估为增长1.7%。5月增幅与上次所创的2013年4月来的最弱增幅齐平。

英国零售商DFS Furniture (DFSD.L)周四早些时候警告，当前年度将无法实现获利预期，归咎于客户对经济前景和大选感到不确定，使得需求减弱。

本周稍早，信用卡公司Visa表示，5月英国消费者削减支出，为近四年来首见。在周四统计局数据之前公布的其他衡量支出的指标，也暗示支出在放缓。

零售价格平减指数小幅升至3.2%。

消费者支出通常是英国经济增长的最大驱动因素。

英国央行上月称，其预计今年出口和企业投资增强将抵消消费者需求低迷的大部分影响，但很多民间部门预测人士对此表示怀疑。

英国央行周四稍晚将举行政策会议，料将维持利率不变，因该行更关注薪资增幅疲软，而非通胀上升。英国央行希望，通胀上升将被证明是对英镑下跌所做出的短期反应。(完)