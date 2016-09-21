英国经济将会放缓 但程度小于预期--新任央行委员桑德斯

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦9月20日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)的新任委员桑德斯在周二发表的采访中表示，英国经济放缓的程度可能要小于多数经济学家的预测。但他补充说，如果失业上升，他会考虑支持降息。
桑德斯上周投票支持维持利率在纪录低点0.25%不变，那是他加入英国央行以来首次参加MPC会议。在进入央行之前，桑德斯供职于美国花旗银行，担任首席英国经济学家一职。
“在近期，或者说明后一两年，我认为经济将会放缓，但或许程度不会有主流预测所认为的那样多，”他在接受金融时报采访时说。这也是他加入央行后首次公开发表评论。
“这部分是因为宽松金融环境的支持，另一方面也由于英国经济的优势使然--包括在供给一侧的灵活性，”他在网上播出的视频中这样说道。
迹象显示英国经济受到的冲击不像一些人预期那么严重后，路透上周对分析师调查显示，未来一年英国经济衰退的机率为35%，6月公投退欧后的调查显示机率为50%。
上周英国央行将7-9月的经济预估从之前的仅成长0.1%上调至成长0.3%。央行8月预计，2017年该国经济增速将从今年的2.0%减缓至0.8%。
路透对分析师调查预估中值为，预计2017年经济增速减缓至0.7%。
桑德斯称，失业率上升是可能促使其支持降息的一个因素。
“目前我认为，就业市场还有一些闲置劳动力，可以从薪资增速乏力中看到这一点，”报导援引他的言论称。“如果失业率上升，就业市场闲置劳动力将越来越多，那么将是支持降息的理由。”(完)
(编译 郑茵/李爽 审校 张荻/张若琪)
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