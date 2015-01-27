焦点：英国2014年经济增速创下七年来最快 但第四季有所放缓

图中为伦敦金融区一景。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦1月27日 - 英国经济2014年录得自2007年以来的最大年增幅，尽管2014年第四季的放缓步伐超过预期，由此给出了好坏不一的混杂讯号。目前距离英国大选只有100天左右。

国家统计局周二公布，英国2014全年的国内生产总值(GDP)成长2.6%，高于2013年的1.7%，使得英国有望成为去年主要发达经济体中增速最快的国家。

虽然大多数国家尚未公布2014年增长数据，英国的GDP已经好于国际货币基金组织(IMF)去年对其他大型发达国家所做出的经济预估。鉴于英国将于5月7日举行全国大选，这个数据对首相卡梅伦是个重大利好。

但更大的疑问浮现：2014年成长速度是暂时高点，还是较长期扩张的组成部分。英国经济在金融危机之后，多年来成长速度一直低于平均水平，终于开始强劲反弹。

国际货币基金组织(IMF)预测今年英国经济成长2.7%。但路透调查的分析师平均预期为2.4%。

周二的数据显示经济增长势头有所减弱，2014年第四季环比增速从第三季的0.7%降至0.5%，放缓程度大于多数民间部门分析师的预期，他们的预期是0.6%。

但统计局的首席经济学家Joe Grice表示，现在断言是否会保持这种放缓趋势“为时过早”。

“庞大的服务业仍然充满活力，但建筑、矿业和能源供应等产业出现萎缩，这可能是异常现象，”他说。

第四季服务业较前季成长0.8%，增幅与第三季相同，但建筑业与工业生产出现2012年以来的最大季度降幅，拖累了整体GDP增长速度。

工业生产受燃气、电力、发电产出疲弱的拖累--可能和该季部分时间较通常稍暖有关。

零售业则是推动服务业增长的主力，进一步显示英国复苏仍比之前预计的更依赖消费者。

在可见的未来，油价大幅下跌将进一步支持家庭需求。油价现已不到去年中水准的一半。

目前英国经济规模较金融危机前的高峰还高3.4%，和以保守党为首的联合政府2010年5月掌权时相比，则高出约8%。

但这主要是受人口增加的推升，人均产出仍低于危机前水准，尽管失业率处于5.8%的六年低点。

实质薪资仍低于危机前水准，薪资增速目前才开始高于通胀率，促使反对党工党在大选前持续聚焦于英国的“生活成本危机”。

英国国家统计局是欧盟最早发布GDP初值数据的国家，部分是根据估计数据。平均来说，两个月后公布的第三次估值约会上修或下修0.1-0.2个百分点。(完)

(编译 张涛/高琦/张若琪 审校 蔡美珍/王兴亚)

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