英国公投退欧后的经济回升在8月扩大至房市和就业

路透伦敦9月8日 - 根据两项调查，英国经济自公投退欧的最初震撼中复苏，并已扩大至该国的招聘和房市。这两项调查先前均勾勒出黯淡的经济展望。

英国招聘与就业联合会(REC)表示，企业三个月来首次增聘固定员工，且在临时员工上的支出也增加。REC上个月表示，招聘处于“急剧下降中”。

英国皇家测量师学会(RICS)称，8月房价指数升至正12，六个月来首次上升，但仍为过去一年半以来最低的几个数据之一。7月为正5,创三年低点。

“有明显迹象显示，楼市在脱欧公投起初造成冲击后平稳下来，”RICS首席经济学家Simon Rubinsohn称。

Rubinsohn补充道，英国央行8月降息的决定很可能是人气好转的原因。

一些分析师已经放弃在英国公投后作出的经济完全陷入衰退的预测，但包括英国央行在内的几乎所有人依然相信，经济会大幅放缓。

英国央行总裁卡尼周三表示，经济成长速度似乎放慢到公投前的一半左右，受冲击程度略小于央行之前的预计。

REC执行长Kevin Green表示，现在对就业市场健康程度得出长期性的结论还为时过早。

“职位空缺增长减弱的情况令人关切，暗示聘雇在未来几个月里可能表现波动，”他说。

他还呼吁一旦英国离开欧盟，政府应为欧盟劳动者继续前往英国工作大开方便之门。他的这一立场遭到许多脱欧支持派的诟病，后者希望阻止欧盟移民前往英国。

RICS表示，其会员自4月以来首次预测未来三个月房价将上涨，未来一年房价涨幅料为1.1%。

RICS补充称，先前预测会大幅下滑的房屋销量目前持稳。(完)