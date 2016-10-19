英国财政大臣哈蒙德向首相表示不会辞职--每日电讯报

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦10月19日 - 据英国每日电讯报引述报道，英国财政大臣哈蒙德的一位未具名的盟友称，哈蒙德已向首相特雷莎·梅表示，他不会辞职。之前有媒体报道称，内阁大臣在退欧问题上存在分歧。
据一些英国报纸之前报道，特雷莎·梅的内阁存在明显的意见分歧。英国每日电讯报之前报道称，哈蒙德因为敦促对控制移民的举措要谨慎，令一些阁员不满，他可能会因此辞职。
特雷莎·梅的发言人本周稍早称，首相完全信任哈蒙德，并希望听到关于如何成功退欧的不同看法。在6月退欧公投中，哈蒙德站在反对的一方。
英国每日电讯报称，哈蒙德已向首相表示，他将继续解释清楚退欧的“经济现实”，但他不会受那些在公投中支持退欧的人士“摆布”。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。