英国财政大臣哈蒙德向首相表示不会辞职--每日电讯报

路透伦敦10月19日 - 据英国每日电讯报引述报道，英国财政大臣哈蒙德的一位未具名的盟友称，哈蒙德已向首相特雷莎·梅表示，他不会辞职。之前有媒体报道称，内阁大臣在退欧问题上存在分歧。

据一些英国报纸之前报道，特雷莎·梅的内阁存在明显的意见分歧。英国每日电讯报之前报道称，哈蒙德因为敦促对控制移民的举措要谨慎，令一些阁员不满，他可能会因此辞职。

特雷莎·梅的发言人本周稍早称，首相完全信任哈蒙德，并希望听到关于如何成功退欧的不同看法。在6月退欧公投中，哈蒙德站在反对的一方。

英国每日电讯报称，哈蒙德已向首相表示，他将继续解释清楚退欧的“经济现实”，但他不会受那些在公投中支持退欧的人士“摆布”。(完)