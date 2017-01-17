特雷莎·梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟--报纸

路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。

特雷莎·梅周二将发表备受期待的演讲，详细阐述其对于退欧谈判的计划，并列明12项谈判目标。

“我们追求一种新的、平等的合作伙伴关系--一方是独立的、自治的、全球性的英国，一方是我们的朋友以及在欧盟的盟友，”特雷莎·梅将如此表示。根据每日电讯报报道，特雷莎·梅将表明英国将脱离欧盟单一市场和关联联盟。

“既不是保留欧盟部分成员资格或准成员资格，也不是那种一只脚在里、一只脚在外的状态。我们不想采取其他国家已用过的模式。在我们离开时，一点成员资格也不想保留。”

报道还称，特雷莎·梅将把重获英国边境控制权作为其退欧策略的中心主题之一。(完)