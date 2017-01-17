特雷莎·梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟--报纸

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
特雷莎·梅周二将发表备受期待的演讲，详细阐述其对于退欧谈判的计划，并列明12项谈判目标。
“我们追求一种新的、平等的合作伙伴关系--一方是独立的、自治的、全球性的英国，一方是我们的朋友以及在欧盟的盟友，”特雷莎·梅将如此表示。根据每日电讯报报道，特雷莎·梅将表明英国将脱离欧盟单一市场和关联联盟。
“既不是保留欧盟部分成员资格或准成员资格，也不是那种一只脚在里、一只脚在外的状态。我们不想采取其他国家已用过的模式。在我们离开时，一点成员资格也不想保留。”
报道还称，特雷莎·梅将把重获英国边境控制权作为其退欧策略的中心主题之一。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。