焦点：英国投资者不满企业业绩 对高管薪酬政策说“不”

路透伦敦4月22日 - 英国公司治理监管部门曾向国内大公司董事会提出警告：要改变高管薪酬政策，否则你们可能面临失业。监管者发出这一警告，是因为投资者纷纷呼吁查验高管薪酬是否与实际业绩相符。

2012年反对高管薪酬过高的“投资者之春”行动已过去了四年，现在股东们又在酝酿抗议。他们称，经过一年的股价下跌、获利黯淡以及裁撤岗位之后，有些公司的高管薪酬已经脱离了实际。

公司年会季刚刚开启几天，石油企业BP(BP.L)和医疗设备公司Smith & Nephew(SN.L)的投资者已经在非约束性投票中否决了去年的高管薪酬政策。矿业公司英美铂金(AMSJ.J)的股东也差点予以否决。BP和英美铂金表示，他们将与股东商讨如何修改未来的薪酬政策。

周五，欧洲最大银行汇丰(HSBA.L)采取防范性措施，宣布对未来潜在高管薪酬做出调整，以回应投资者的关切。

投资者现发出警告称，如果他们担心的薪酬问题没有得到解决，那么制定薪酬政策的董事会成员甭想连任。

“对于未恪尽职守的个人和团队，我们在选举和他们连任时不会客气，”投资者咨询公司Hermes EOS的联席负责人Hans-Christoph Hirt称。

过去投资者隐忍不发没有在薪酬问题上叫板董事会，主要是不想影响首席执行长们的积极性，同时也怕这些人在全球揽才大战中流失到对手公司中。

但鉴于过去一年英国富时100指数.FTSE累计下跌5%，企业开始遭到质疑，这些企业领导层凭什么得拿这么多钱。

“薪酬过高总是个问题，说到底投资者付钱是为了企业绩效，而不是为企业失败买单，”Sustainable & Responsible Investment的全球主管Isabelle Cabie称。

“但投资者和其他股东也开始将此视为‘道德或社会正义’问题，而不仅是业绩问题。”

英国每家企业的投资者每年都可以对公司薪酬报告进行投票，该报告详细记录高管当年待审核的薪资及其他收入。投票无约束性。

2014年以来，股东还保证至少每三年可对公司的薪酬政策进行另一次有约束力的投票。

若50%以上的投票反对董事会，则须重新制定薪酬政策。不过，据投票顾问公司Pensions & Investment Research Consultants(PIRC)的数据，其追踪的FTSE All-Share .FTAS成分股企业在619次此类表决中，一次都没有出现过这种情况。

其中八次投票无反对票，逾半数投票中反对票数不到5%。

然而过去一年里，BP与其他企业在无约束力投票中高调反对，对于需要在2017年之前对未来政策寻求新批准的约90%企业而言，可能不是个好兆头。

管理与薪酬顾问公司ISS Corporate Solutions周五的数据显示，今年迄今，投票反对薪酬报告与政策的平均比例为5.8%，上季平均为3.9%。

“与去年同期相较，我们目前已经看到股东投票表达不满的情况明显升高。一些蓝筹股企业未来一周将举行会议，我们预期投资者将持续关注企业的投资组合未能将薪酬与绩效表现充分结合的情况，”ISS Corporate Solutions一名高管Stephan Costa表示。

安盛投资管理企业管理主管Shade Duffy表示，“保守绝对有其必要--经济环境的现况大家心知肚明--这一点也应该反映在薪酬上面。”(完)