微软将启用Lumia手机品牌 诺基亚手机将成历史

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透西雅图10月22日 - 微软(MSFT.O) 将启用微软Lumia作为其智能手机品牌，不再使用诺基亚品牌。
周二，诺基亚法国Facebook页面上称，“数日后”其Facebook页面将更名为Microsoft Lumia。
微软拒绝就此置评。
微软今年4月完成以72亿美元收购诺基亚手机业务的交易，不过并未收购诺基亚品牌本身。
诺基亚NOK1V.HE 仍保留网络通讯基础设施、地图及技术许可业务。该公司仍拥有诺基亚品牌，仅向微软发放许可。
微软之前曾表示，计划十年内将诺基亚品牌用于其低端手机，而其智能手机仅在“有限”时间内使用该品牌，并未说明时间期限。
微软CEO纳德拉着手削减微软的手机制造业务。今年7月微软宣布裁减的18,000个岗位中，约12,500个来自原诺基亚业务部门。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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