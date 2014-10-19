微软将于数周内推出智慧型手表--福布斯杂志

路透纽约10月19日 - 美国《富比士(福布斯)》杂志周日报导，微软(Microsoft) (MSFT.O)准备于未来几周内推出智慧型手表(智能手表)，这款手表能够追踪使用者心跳频率，也可以在不同的移动平台之间作业。

富比士引述接近此一计划的不具名消息人士报导，这款配戴型配备的电池续航力，在正常使用下能持续两天。报导称，手表推出后，很快就会在店面销售，以赶上假期季节。

微软拒绝对此置评。

苹果(AAPL.O)9月9日推出结合健康与健身追踪，并具有通讯功能的智慧型手表，料将于2015年初展开销售；三星电子(005930.KS)也在2013年9月推出Galaxy Gear智慧型手表。(完)

(编译 陈宗琦; 审校 李春喜)

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