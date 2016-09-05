英国希望由政府控制移民 而非计分系统决定--首相发言人

路透杭州9月5日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)一位发言人周一表示，英国将寻求实施一项移民体系，可由政府来决定谁可以移民英国，而不像移民计分系统，申请人只要满足一定标准，便自动有移民权利。

特雷莎·梅之前便曾承诺将收紧边境控制。她在周日表示，她并不青睐基于教育背景和技能等来筛选移民申请人的计分系统。

“计分系统将给予满足一定标准的外国公民移民英国的权利，”该发言人称，但对英国来说行之有效的移民系统，是要确保谁可以移民英国的决定权应掌握在政府手中。”(完)