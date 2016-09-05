英国希望由政府控制移民 而非计分系统决定--首相发言人

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透杭州9月5日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)一位发言人周一表示，英国将寻求实施一项移民体系，可由政府来决定谁可以移民英国，而不像移民计分系统，申请人只要满足一定标准，便自动有移民权利。
特雷莎·梅之前便曾承诺将收紧边境控制。她在周日表示，她并不青睐基于教育背景和技能等来筛选移民申请人的计分系统。
“计分系统将给予满足一定标准的外国公民移民英国的权利，”该发言人称，但对英国来说行之有效的移民系统，是要确保谁可以移民英国的决定权应掌握在政府手中。”(完)
(编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。