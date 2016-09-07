英国财政大臣将会晤金融机构高管 讨论退欧行动方案

路透伦敦9月7日 - 英国银行业高管周三在与财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)进行退欧公投以来首次会晤时，将要求后者更加清楚地解释脱欧对他们意味着什么。

据消息人士透露，哈蒙德将与来自大银行和保险公司的高管会谈，其中包括巴克莱(BARC.L)、汇丰(HSBA.L)和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)英国分支Santander UK以及标准人寿(SL.L)。

英国金融业拥有雇员220万人，业内高管称退欧谈判理应优先考虑金融行业的要求，因为该行业是英国最大的出口部门，且纳税占全国约12%。

英国公投退欧的震撼决定已迫使许多公司重新思考经营战略，目前为止英国企业在欧盟其它地区开展业务都依赖欧盟的“通行证”。

银行业人士称，如果脱欧意味着取消通行证，那么未来六个月至关重要，他们将决定需要从伦敦迁走多少业务。

银行和保险业者已备好应急计划，倘若英国脱欧意味该国不再能继续进入欧盟单一市场，他们便将把部分欧洲业务从英国迁走。

但部分银行主管表示他们在盲目做计划，对于英国正式启动退欧程序时，政府可能会争取什么类型的贸易协议，他们几乎没有概念。

“如果英国政府都不清楚自己想要什么，那银行可能直接出走，”一位不愿具名的资深银行界消息人士表示，“大家不会坐以待毙。”

任何能让英国保住欧盟市场准入的协议，可能都将涵盖一个困难的政治抉择--准许欧盟公民有在英国的工作权。这是银行所乐见、但许多退欧支持者料将反对的情况。

哈蒙德周三在声明中表示，未来数周将与商业领袖会面，倾听他们的顾虑，并将在下个月与金融业高管进一步会谈。

“我们要确保在这段不稳定时期，能够确保可创造就业与支撑薪资增长的投资得以持续，”他表示。

英国财政部目前正寻求金融游说团体与企业的看法，以了解万一失去欧盟单一市场准入他们可能遭受何等的冲击。

银行与其他金融企业也透过诸多游说团体表达意见，各个企业也表达了自身看法。

“联络点与管道实在太多，”该名高管表示，“重复性太高，让人搞不清楚负责决策的到底是谁。”(完)