英国财政部将为退欧前获得的欧盟融资提供担保

路透伯明翰10月3日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周一表示，英国将为退欧之前获得的所有欧盟融资提供担保，这等于扩大了现有承诺，以缓解对英国退欧恐损及投资的担忧。

“财政部将向项目符合英国优先级要求和物有所值标准的申请者提供担保，如果他们在我们退欧之前从欧盟获得为期数年的融资，我们将在退欧之后为这些资金的偿还提供担保，”哈蒙德在伯明翰一保守党会议的讲话中称。(完)