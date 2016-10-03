英国财政部将为退欧前获得的欧盟融资提供担保

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伯明翰10月3日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周一表示，英国将为退欧之前获得的所有欧盟融资提供担保，这等于扩大了现有承诺，以缓解对英国退欧恐损及投资的担忧。
“财政部将向项目符合英国优先级要求和物有所值标准的申请者提供担保，如果他们在我们退欧之前从欧盟获得为期数年的融资，我们将在退欧之后为这些资金的偿还提供担保，”哈蒙德在伯明翰一保守党会议的讲话中称。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。