专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦

路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。

一名欧盟官员上个月曾表示，欧盟正考虑立法将欧元清算业务从伦敦迁至欧元区，但这种调整只会在英国退欧后进行。

“伦敦继续保留欧元清算业务符合欧洲利益...若把这项业务移出伦敦，还要进行重新安置，最终有可能搬到纽约，那样一来根本不符合任何人的利益，”Kirby说道。

“因此，我对保留欧元清算业务有信心，而且英国退欧不仅仅是我们与欧洲尽可能达成最佳协议的机会，也是我们增强全球地位的机会，”Kirby在香港接受专访时说道。

在论及脱欧之后英国与亚洲的贸易伙伴关系时，Kirby表示，有足够证据显示亚洲地区持续对英国进行投资，全球其他地方的对英投资也是如此。

“特别是在金融服务业方面，我们与中国有着非常牢固的关系。在中国实现金融与经济快速转型的过程中，英国将处在中心位置，”他说。

Kirby说，在香港、新加坡、马来西亚和印尼等亚洲国家，金融科技以及伊斯兰金融等领域的企业方兴未艾，为英国与亚洲增强贸易联系提供了有利契机。

关于英国是否有可能与亚洲主要经济体达成新的双边贸易协议、或者英国是否提供吸引亚洲投资者的鼓励政策，Kirby对这些问题不予置评。

“现在就臆测这些有待完成的协议细节为时过早，但整体而言，我有信心我们可以打造出一个真正全球化的英国，与美国、中国等世界各国进行合作。”(完)