专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
一名欧盟官员上个月曾表示，欧盟正考虑立法将欧元清算业务从伦敦迁至欧元区，但这种调整只会在英国退欧后进行。
“伦敦继续保留欧元清算业务符合欧洲利益...若把这项业务移出伦敦，还要进行重新安置，最终有可能搬到纽约，那样一来根本不符合任何人的利益，”Kirby说道。
“因此，我对保留欧元清算业务有信心，而且英国退欧不仅仅是我们与欧洲尽可能达成最佳协议的机会，也是我们增强全球地位的机会，”Kirby在香港接受专访时说道。
在论及脱欧之后英国与亚洲的贸易伙伴关系时，Kirby表示，有足够证据显示亚洲地区持续对英国进行投资，全球其他地方的对英投资也是如此。
“特别是在金融服务业方面，我们与中国有着非常牢固的关系。在中国实现金融与经济快速转型的过程中，英国将处在中心位置，”他说。
Kirby说，在香港、新加坡、马来西亚和印尼等亚洲国家，金融科技以及伊斯兰金融等领域的企业方兴未艾，为英国与亚洲增强贸易联系提供了有利契机。
关于英国是否有可能与亚洲主要经济体达成新的双边贸易协议、或者英国是否提供吸引亚洲投资者的鼓励政策，Kirby对这些问题不予置评。
“现在就臆测这些有待完成的协议细节为时过早，但整体而言，我有信心我们可以打造出一个真正全球化的英国，与美国、中国等世界各国进行合作。”(完)
(编译 王琛/李婷仪 审校 徐文焰/郑茵)
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