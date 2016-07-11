英国财政大臣奥斯本周一将会见华尔街投资者 劝他们留在英国

路透伦敦7月11日 - 英国财政大臣奥斯本的办公室表示，奥斯本周一将与华尔街大型投资者会面，劝请他们不要离开英国，尽管英国上个月公投决定退出欧盟。

退欧决定促使英镑兑美元跌至31年低点，而且导致很多投资者警告称，英国将在贸易联系和投资等所有方面都面临持续数年的不确定性。截至本月，英国是全球第五大经济体。

“尽管英国退出欧盟的决定确实意味着经济挑战，我们现在必须竭尽全力，让英国成为开展业务的最具吸引力的地方，”奥斯本在声明中称。他主张英国留在欧盟。

“加强与我们最大贸易伙伴的关系现在是首要之务...我对世界发出的讯息是，英国或许会退出欧盟，但我们不会放弃世界。我们将继续充当自由贸易、民主和安全的灯塔，将比以往任何时候都对这方面更加开放。”

上周，五家美国投资银行与奥斯本举行了会面，这五家投行保证他们将努力帮助伦敦保住全球最大金融中心的地位。

奥斯本办公室称，此次到访纽约是他去全球关键的金融和政治中心行使一系列贸易使命中的第一站，这个月接下来的时间里，他还将出访新加坡和中国。

奥斯本本周稍后将与美国财长雅各布·卢在伦敦会面，还要在布鲁塞尔与其他欧盟国家的财长举行会谈。(完)