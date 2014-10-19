《路透早报》--10月20日

[今日看点]

经济数据：

--德国生产者物价指数(PPI)

--意大利工业订单及工业销售

--欧元区经常帐收支

--加拿大趸售(批发)贸易

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行召开地区分行经理人季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表简短讲话，会议还将公布地区经济季度报告。

--英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜

以下为10月17日下午5:00至10月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者信心意外升至七年高点，楼市亦持续复苏

美国德州出现埃博拉病例让整个国家都忧心忡忡，但周五公布的数据显示，这并未导致美国人对消费支出的态度变得更加谨慎。汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。

另一项数据显示，9月房屋开工上升6.3%，升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。

--穆迪下调俄罗斯评级至BAA2，展望维持负面

美国穆迪投资服务公司(Moody's)将俄罗斯主权债信评级从“Baa1”下调至“Baa2”，成为今年第二家调降俄罗斯评等的评级机构。此前标准普尔在4月首先下调了俄罗斯评级。穆迪表示，乌克兰危机延续，打压俄罗斯中期成长前景。穆迪维持俄罗斯评级展望为负面。

乌克兰总统波罗申科周六表示，乌克兰和俄罗斯两国领导人已就今年冬季燃气供应价格达成初步协议，但乌克兰可能需要国际援助才能支付账单。

--韩国9月PPI同比下跌0.4%创六个月最大跌幅，物价压力依然温和

韩国央行周一公布的数据显示，韩国9月生产者物价指数(PPI)同比下跌，连续第二个月下滑，原油价格下跌继续使物价压力保持温和。9月PPI按年下跌0.4%，为今年3月下跌0.5%以来最快跌速。

--日本经济产业大臣料因政治资金滥用问题而辞职--媒体

日本媒体报导，经济产业大臣小渊优子预料周一将辞职，因有指控称支持小渊优子的团体滥用政治资金。这将是安倍晋三2012年底就任首相以来首位辞职的内阁大臣，对他是一项打击。外界曾预计小渊优子有望成为日本首位女首相。小渊优子周六对是否会辞职避而不谈，称首先考虑的是要对资金问题进行调查。此时安倍正面临就是否按计划推进不受欢迎的消费税上调政策作出决定。

--香港示威者与警方在旺角地区再度爆发冲突

香港周日凌晨连续第二晚爆发暴力冲突，加剧当局与示威者之间的僵局。这是1997年香港回归以来港府面临的最严重政治危机，示威活动已经进入第四周，迄今尚看不到明确的解决迹象，尽管港府与香港学联代表定于周二将举行两小时的会面。除旺角外，在港府附近的一条主要道路上仍有大量帐篷，有约一千名示威者仍在此驻紮。

--企业业绩：

* 摩根士丹利第三季获利跳增87%，受益于交易活动反弹

股价周五收升2.12%至33.22美元，因获利和营收均轻松超过分析师平均预期。

* 通用电气第三季获利略超预期，节支措施推高利润率

通用股价周五收盘上涨2.35%至24.82美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五延续从本月大跌中反弹的走势，标普500指数今日升幅为逾一周最大，因对美国企业盈利前景的担忧缓和，但标普500指数仍连跌第四周。道琼工业指数收高263.17点，或1.63%，至16,380.41点；标准普尔500指数收高24.00点，或1.29%，至1,886.76点；Nasdaq指数涨41.048点，或0.97%，至4,258.438点。本周道指跌1%，标普500指数跌1%，Nasdaq指数下滑0.4%。标普500指数连跌第四周，为2011年8月来最长跌势。

--欧洲股市指标泛欧绩优股指数创下三年来最大单日升幅，因美国公布的数据强劲，带动市场从近期大跌中反弹，且市场臆测欧洲央行将进一步放宽政策，令较低评等的欧元区公债回稳。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高2.8%，报1,280.17点，单日升幅为2011年11月30日来最大。今日成交量为2012年6月15日来最高，也是受到月度期权到期的提振。英国富时100指数收高1.85%，报6,310.29点；德国DAX指数大涨3.12%，报8,850.27点；法国CAC指数劲扬2.92%，报4,033.18点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，在经历了一周的大幅震荡后，强劲的美国消费者信心数据缓解了市场的不安。美元指数本周仍可能连续第二周走低。欧元兑美元尾盘下跌0.36%，报1.2761美元, 高于日低1.2745美元。美元兑日圆上扬0.52%，报106.87日圆，稍早触及日高106.89日圆。美元兑瑞郎攀升0.39%，报0.9461瑞郎，日高为0.9474瑞郎。美元指数上扬0.26%，报85.185。

债市:

--美国公债价格连跌第二日，扭转本周稍早的升势，因一美国消费者信心数据跳升，且美股和欧股大涨。指标10年期公债尾盘跌10/32，收益率报2.190%，盘中触及2.229%高位。因对全球经济的担忧，10年期公债价格周三猛涨三个大点。30年期长债跌11/32，收益率报2.958%，周四收报2.941%，盘中该收益率一度升至3.005%。较短期公债价格也下滑，七年期公债跌10/32，收益率报1.862%。

--较低评等欧元区公债收复部分失地，因市场预期欧洲央行可能祭出进一步刺激计划，遏制了公债收益率进一步攀升。不过，市场仍然如履薄冰，因对全球成长的忧虑犹在。希腊公债收益率仍有望录得2012年以来最大周度升幅，葡萄牙公债本周的表现可能为2013年以来最差。西班牙和意大利公债本周也遭抛售，但较之2012年触及的峰值，更接近纪录低位。10年期西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率回落5-19个基点，分别报2.17%、2.49%和3.31%。10年期希腊公债收益率跌88个基点，报8.07%，之前录得2012年中以来最大两日升幅。今日涨幅为2012年中以来最大。

油市:

--原油价格小涨，从近四年低点反弹，但市场仍录得四周连跌。今日上涨是因投资人认为市场出现超卖，遂回场买入，且伊拉克战事令政治风险增加。12月布兰特原油结算价收报86.16美元，升0.34美元。美国11月原油期货收报每桶82.75美元，升0.05美元，为连跌第三周。

金属市场:

--金价小跌，因美国股市反弹，但本周金价连涨第二周，因全球经济忧虑引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能保持低利率更长时间。钯金反弹2%，收复周四录得的部分失地，因全球金融市场普涨提升钯金需求增加的希望。1837GMT，现货金小跌0.35美元，报每盎司1,238.70美元。本周上扬约1%，周三触及一个月高位1,249.30美元。美国COMEX-12月期金收跌2.20美元，报每盎司1,239美元，根据路透初步数据，成交量低于正常水平。

--工业金属反弹，在本周大跌后稍作喘息，但分析师预警，市场仍脆弱，易出现进一步下滑。期铜小幅反弹，表现最弱，之前因担心市场供应猛增而触及六个月低点。其他金属升幅较大，跟随全球其他金融市场走势，因迹象显示美国经济强劲，且美国和欧洲政策制定官员发表令人放心的讲话。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.34%，报每吨6,640美元，盘中挫至4月15日来最低的6,530美元后反弹。(完)

(整理 张涛; 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。