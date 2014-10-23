《路透早报》--10月23日（更新版）

图中为百元面额的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国PMI初值

--日本10月制造业PMI初值

--法国10月企业景气指数

--欧元区、德国、法国10月PMI初值

--英国9月零售销售

--英国工业联盟(CBI)10月总工业订单差值

--欧元区消费者信心指数10月初值

重大经济事件及官员讲话：

--中共十八大四中全会闭幕。

--欧洲理事会会议(至10月24日)。

--英国央行副总裁布罗德班特向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说。

--西班牙央行总裁林德发表演说。

--挪威央行政策执委会举行利率会议。

以下为10月22日下午5:00至10月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国9月通胀形势温和，能源成本下降

美国消费者物价9月温和上升，通胀疲软的境况应会令美联储有足够的空间在一段时间内维持利率在低位。劳工部周三公布，美国9月CPI较前月上涨0.1%，食品和住宅成本上升抵消了能源价格的下跌。扣除食品和能源价格的所谓核心CPI较前月微升0.1%，较上年同期增幅持稳在1.7%。

分析师已经预期上月的CPI持稳，数据公布后美国现货公债价格下滑，美元指数上涨。美国股市起初走高。

--ECB平息对银行压力测试结果的臆测，最终结果周日公布

欧洲央行(ECB)警告，不要臆测银行业压力测试结果。之前有媒体报导称，至少有11家银行没有通过财务状况检查，推动部分银行股挫跌。欧洲央行称，最终结果还未发送给相关银行，不能就单个机构进行置评。本次针对130家银行的测试结果将于周日公布。

--加拿大央行弃用“中性立场”措辞，维持利率不变

加拿大央行在货币政策声明中放弃了中性立场措辞，该行已经暗示过基本上不会再给出利率方向的前瞻性指引。央行维持隔夜利率在1%，符合市场普遍预期，市场更关注央行的整体展望以及对未来的分析。央行强调了对楼市过热及家庭债务的担忧，但称基本通胀压力仍迟滞，通胀预估风险大致均衡，目前利率水准适切。

央行总裁波洛兹称经济中仍存在“相当多的过剩产能”，需要继续执行货币刺激政策。

--加拿大议会大楼遭一枪手袭击，总理哈珀安全转移

加拿大首都渥太华发生枪击事件，一名士兵被击中身亡，议会大楼遭到袭击。总理哈珀当时在议会的一个房间发表讲话，该房间外发生枪击。闯进议会大楼的一枪手被击毙，哈珀安全转移。

--专访：日本政府不会干预汇市来保护日圆汇价水平--JBIC总裁

日本国际协力银行(JBIC)总裁渡边博史称，只要日圆走势是逐步展开的，日本当局就不会干预汇市来防止日圆跌破特定水平。渡边博史曾担任日本财务省官员。渡边博史还称，即使明年初通胀没有达到日本央行的2%目标，央行也很可能会保持货币政策不变。他与日本央行总裁黑田东彦关系密切。

--APEC国家发布联合声明，承诺实施“灵活的”财政政策

亚太经合组织(APEC)成员国财长周三发布联合声明称，各成员国将实施灵活的财政政策来支持全球经济和创造就业。声明称，APEC将通过结构改革释放新的增长动力，应对全球经济的疲弱问题。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三转升为跌。加拿大国会大楼枪击事件令投资者不安，波音和Biogen在公布业绩后遭抛售，能源股跟随油价下跌。道琼工业指数收跌153.49点，或0.92%，至16,461.32点；标准普尔500指数收低14.17点，或0.73%，至1,927.11点；Nasdaq指数下跌36.632点，或0.83%，至4,382.847点。

--欧洲股市上涨，因多家企业公布强劲的业绩，且美国通胀数据温和可能促使美联储维持低利率更长时间。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.7%，报1,308.73点。

英国富时100指数收高0.43%，报6,399.73点；德国DAX指数上扬0.6%，报8,940.14点；法国CAC指数升0.58%，报4,105.09点。

汇市:

--美元扩大普涨之势，美国通胀数据略高于预期，加之稍早对欧元区银行业的忧虑，推动美元兑欧元攀升至一周高位。欧元兑美元在纽约汇市下跌0.56%，报1.2643美元。美元兑日圆上扬0.18%，报107.14日圆。

加元大幅震荡。加拿大央行保持利率不变，且在利率声明中弃用了对利率走向持“中性立场”的措辞。尾盘美元兑加元升至1.1240加元，上扬0.19%。

英镑兑美元回落0.36%，报1.6052美元。英国央行最新会议记录显示收紧政策的压力有所减轻。

债市:

--美国公债价格连续第二日下滑，因数据显示9月美国通胀小幅反弹，对美联储可能推迟明年升息计划的押注有所降温。指标10年期公债价格跌7/32，收益率报2.232%，升2个基点。30年期公债价格跌11/32，收益率升2个基点，报3.004%。

--评级较低的欧元区政府公债收益率进一步回落，因欧洲央行可能决定购买公司债，令高风险资产再受青睐。希腊10年期公债收益率跌幅最大，当日挫42个基点，报7.40%，葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，报3.36%，意大利和西班牙10年期公债收益率均跌1个基点，分别报2.52%和2.21%。德国10年期公债收益率持稳在0.87%。

油市:

--原油大跌，美国原油再次接近每桶80美元，之前数据显示美国原油库存连续第二周大幅增加。布兰特原油收报每桶84.71美元，下跌1.51美元，或1.75%。美国原油下跌1.97美元，或2.5%，收报每桶80.52美元。

金属市场:

--金价下跌，结束两日连涨的势态，因美国通胀数据疲弱，以及美元上升，引发投资者对金价获利了结。1748 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,244.79美元。COMEX的12月黄金期货收低6.20美元，报每盎司1,245.50美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

现货银下跌1.8%，报每盎司17.19美元。现货铂金下滑0.8%，报每盎司1,265.75美元，现货钯金跌0.1%，报每盎司770.80美元。

--期铜小跌，受累于美元兑欧元走强，以及担忧市场供应不断增加，但欧洲和中国央行将再推货币刺激举措的前景限制跌幅。LME三个月期铜收报每吨6,630美元，回落0.6%。期镍收跌0.6%，报每吨15,210美元。

三个月期铝上涨1.1%，收报每吨2,012美元，年内迄今累积攀升约11.5%，因供应吃紧，需求改善。期锌上扬2.2%，收报每吨2,259.50美元。期铅收涨0.7%，报每吨2,044美元。期锡收高0.3%，报每吨19,500美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选[TOP-CMN]；近日《路透早报》请点选[NN/CN]。(完)

(整理 张涛; 审校 张若琪)

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