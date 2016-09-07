英国第二季并购交易数量大减 表明英退公投前企业推迟计划

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月6日 - 官方数据周二显示，涉入英国企业的并购交易数量第二季大幅减少，进一步表明在6月英国退欧公投前，企业延迟扩张计划。
英国国家统计局(ONS)周二称，第二季涉入英国企业的交易--包括国内和跨国交易--从第一季的190件降至87件。
这是2010年第一季有可比数据纪录以来最低交易数量。
英国央行及德勤此前调查也显示，企业在公投前搁置了重大投资和扩张计划。统计局的数据印证了他们的调查。
统计局称，第二季仅20件外国企业收购英国企业的案例，远低于第一季的52件，且为2013年初以来最少。
英国企业间的并购数量也从95件大幅减至47件。
统计局的数据还显示，第二季并购交易额大幅减至140亿英镑(187亿美元)。第一季时受皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)以约520亿美元收购BG Group交易的提振，总体并购交易额达690亿英镑。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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