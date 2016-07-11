文翠珊被确认为保守党新党魁 将接替卡梅伦出任英国首相

路透伦敦7月11日 - 保守党竞选委员会主席Graham Brady周一宣布，文翠珊成为角逐保守党新党魁的唯一候选人，现将启动一项正式程序确认其担任这一职位。

Brady在利德索姆(Andrea Leadsom)宣布退竞后发布了这一声明。

一旦被确认为保守党党魁，文翠珊将自动成为新任首相，接替即将去职的现任首相卡梅伦。

Brady未明确表示文翠珊会在何时取代前任担当这两个职位，不过表示正式程序应该“很快”完成。

文翠珊的一位关键支持者表示，在唯一的对手利德索姆退出后文翠珊将出任下任英国首相，她将在周一晚些时候发表声明。(完)