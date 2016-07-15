英国不升息的情形恐将延续超过12年

路透伦敦7月15日 - 当前市场预期显示，英国央行在2019年之前都不会升息，官方借贷利率只降不升的情形将延续至12年之久，创下1950年代以来最长纪录。

问题在于，自2008年全球金融危机爆发以来，市场对于英国利率的预估一直都错得离谱。

但这张来自Resolution Foundation的图表显示，英国不升息的时间可能甚至延续更久。tmsnrt.rs/29JMJZS

图表中显示的是，2008年以来每次英国央行公布季度通胀报告的市场预期路径，每次一升息的预期都落空。

英国央行周四维持指标利率于0.5%，令市场大感意外，0.5%为该利率的纪录低点，且从2009年3月起维持至今。这是英国央行65年来最长的维持利率不变纪录。

英国央行最近一次升息还是在2007年7月，刚好就是九年前。当前升息停滞的局面，料成为1694年英国央行成立以来，第五次出现利率不调升时间达到十年或以上。

根据英国央行数据，不升息维持最久的一段时期为1719-1825年的106年，其次是1699-1719年的20年。

英国央行记录显示，第三长的时间段为1939-1951年的12年，第四是1825-1836年的11年，然后是目前的九年。

货币市场正在反映下月降息的可能性，并预估至2019年前利率将维持不变。如果预测准确，这段时间长度足以追平1939年8月至1951年11月的12年，当时涵盖了二战与战后时期。

“可能性相当高，”伦敦瑞银投资银行英国利率策略主管John Wraith表示，“这是非常特殊的时期，不过那些时期也是，”他表示。(完)