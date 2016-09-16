独家：通用电气赢得英国欣克利角核电项目19亿美元订单

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约9月16日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)称，将透过一笔为欣克利角核电项目供应蒸汽轮机、发电机及其它设备的合同，获得19亿美元进帐。欣克利角核电项目是英国数十年来首个新的核电项目。
通用电气称，英国政府周四批准该项目后，公司便可开始建造两台1,770兆瓦Arabelle蒸汽轮机和多部发电机，发电量可供600万家庭使用，能持续60年为英国提供大约7%的所需发电量。这些设备将取代好几座老旧燃煤电厂。
备受争议的欣克利角项目涉资240亿美元，英国政府7月推迟批准后，周四正式批准。
通用电气已在进行该项目的早期工程工作。欣克利角核电项目建成后，将会成为全球最大核电站之一。(完)
(编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。