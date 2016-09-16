独家：通用电气赢得英国欣克利角核电项目19亿美元订单

路透纽约9月16日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)称，将透过一笔为欣克利角核电项目供应蒸汽轮机、发电机及其它设备的合同，获得19亿美元进帐。欣克利角核电项目是英国数十年来首个新的核电项目。

通用电气称，英国政府周四批准该项目后，公司便可开始建造两台1,770兆瓦Arabelle蒸汽轮机和多部发电机，发电量可供600万家庭使用，能持续60年为英国提供大约7%的所需发电量。这些设备将取代好几座老旧燃煤电厂。

备受争议的欣克利角项目涉资240亿美元，英国政府7月推迟批准后，周四正式批准。

通用电气已在进行该项目的早期工程工作。欣克利角核电项目建成后，将会成为全球最大核电站之一。(完)