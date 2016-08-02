英国对欣克利角项目态度审慎可以理解 但不应久拖不决--新华时评

路透北京8月2日 - 新华社周二刊发时评称，作为一项投资巨大的核电项目，英国新政府态度审慎可以理解，但不管怎样，对于这一牵动中英法三国的重大项目，英国政府不应久拖不决，更不应让这一来之不易的合作成果化为泡影。

“若如此，利益受损的不仅是国外投资方，更将损害英国一直希望向外界传达的市场开放态度，重创其对国际资本的吸引力，”时评文章称。

新华称，中国和英国在政治、经济等诸多领域存在广泛的共同利益，尤其在“脱欧”公投后，英国要拥抱全世界，就更加需要以长远战略眼光，与包括中国在内的世界其他国家积极发展经贸投资关系。

文章称，欣克利角核电项目对于中英关系的意义非比寻常，该项目是英国20多年来首个新建核电项目，是中英开启“黄金时代”的一大印证。英国政府作出推迟批准的决定，给不少英国媒体提供了颇有想象空间的炒作题材。

“希望英国政府能从长远利益考虑中英合作，审时度势，继续推进两国关系不断向前，让欣克利角核电项目成为‘黄金时代’典范之作，”新华称。

英国政府日前宣布推迟批准欣克利角核电项目，引发英国媒体关于新政府对华态度转向的揣测，其间既有对中国核电技术的质疑，也有对中国投资涌入的“不悦”。在纷乱的媒体杂音中，英国政府昨日发声，表示将继续寻求与中国建立“强有力的关系”。

英国周一表示，希望与中国保持更密切的关系，但顶住中国希望英国尽早就欣克利角核电项目做出决定的压力，此前英国首相特雷莎·梅(Theresa May)在最后一刻临时决定推迟就该项目做出最终决策。

中国外交部周一表示，中方注意到英国政府临时决定推迟就欣克利角核电项目做出最终决策，希望英方尽早做出决定，确保有关项目顺利实施。（完）