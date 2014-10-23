纽约一家医院对一名呈埃博拉症状的医护人员进行测试

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透纽约10月23日 - 美国纽约市卫生局周四表示，一家纽约市医院正对一名医护人员进行埃博拉病毒测试，这位病人从西非回到美国，出现发烧和胃肠不适等症状。
纽约市健康与心理卫生局在一份声明中表示，预计将在12个小时后出初步测试结果。
声明还表示，这位在Bellevue医院接受治疗的病人是一名医护人员，在过去21天中从三个出现埃博拉疫情的非洲国家之一返回美国。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。