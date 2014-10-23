纽约一家医院对一名呈埃博拉症状的医护人员进行测试

路透纽约10月23日 - 美国纽约市卫生局周四表示，一家纽约市医院正对一名医护人员进行埃博拉病毒测试，这位病人从西非回到美国，出现发烧和胃肠不适等症状。

纽约市健康与心理卫生局在一份声明中表示，预计将在12个小时后出初步测试结果。

声明还表示，这位在Bellevue医院接受治疗的病人是一名医护人员，在过去21天中从三个出现埃博拉疫情的非洲国家之一返回美国。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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