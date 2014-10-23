布兰特原油升2.5%创6月来最大升幅

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透纽约10月23日 - 布兰特原油周四跳升2.5%，为逾四个月来最大单日升幅，之前行业消息人士称，在夏季油价下跌后，沙特9月供应量减少。
交易商表示，欧元区经济数据强劲、中国制造业数据好于预期和美股上涨，也提振油价。
布兰特12月原油LCOc1收升2.12美元，或2.5%，报每桶86.83美元。布兰特原油录得6月12日来最大单日百分比升幅，日内高位在87.19美元。
美国近月原油合约CLc1收升1.57美元，或2%，报81.86美元，此前触及82.37美元日内高位。这是9月16日来最大单日百分比升幅。
布兰特和美国原油价格均从6月高位下跌了至少五分之一，因担心供应过剩。
一些分析师对油价周四反弹仍谨慎态度，表示从目前至下月石油输出国组织(OPEC)会议举行前，任何油价反弹都可能是短暂的。
“我不是很信服，”United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示，“鉴于布兰特原油已跌了这么多，从逾115美元下跌至大约82美元，这反弹的性质更多的是死猫反弹，而不是显示油市已找到具意义的底部。”
在11月27日举行的OPEC会议将考虑是否调整OPEC明年石油日产3,000万桶的目标，迄今，仅有少数OPEC成员国呼吁OPEC减产。
油价周四上涨，之前行业消息人士称，9月沙特向国内和出口市场提供的石油供应下降至每日936万桶，8月为每日969万桶。
沙特在OPEC的9月全球原油报告中表示，该国原油日产量为970万桶，高于8月时的大约960万桶。没有供应给市场的原油将存储起来。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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