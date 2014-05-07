一旦中东石油供应中断 亚洲面临的风险将最高--报告

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
* 亚洲石油库存偏低，对于油品进口的依赖加剧了风险
* 油价大涨会对南亚进口国造成最大打击
路透新加坡5月7日 - 英国智库查塔姆社(ChathamHouse)周三表示，亚洲日益依赖中东石油，加大了潜在风险，一旦霍尔木兹海峡突然关闭，会比其他地区更容易受到冲击。
查塔姆社能源安全专家JohnMitchell在题为“亚洲石油供应：风险与务实的补救措施”的报告中指出，一旦中东供应断送，亚洲面临的风险要大于欧洲和美国，因亚洲购买了中东75%的石油出口。
他指出，多数亚洲国家并未建立足够储备，以防供应中断，亚洲国家强烈依赖油品进口，也提高了风险。
Mitchell称，一旦中东供应链出现重大中断，进口油品的国家，尤其是澳洲和泰国将面临5-10%的消费短缺。
但他指出，如果中东产油国选择保护自己利益，优先供应给在亚洲和美国的合资炼厂，那么就可能减轻供应中断的影响，不过是由欧洲国家遭到牺牲。
Mitchell称，石油库存水平低，尤其是印度尤甚，这令人担心，他并指出在国际能源署、中国和印度之间，需要对释出紧急石油库存建立更密切协调合作。
该报告研究显示，石油进口成本激增，对巴基斯坦、斯里兰卡和印度等南亚国家造成的负担将会较大，这些国家2012年来自非石油出口的收入中，有超过30%用于支付石油进口。
Mitchell称，“理论上，中国通过每年动用3%左右外储，可以应对进口油价增长50%达30年时间。”
他称，“巴基斯坦外储会在一年内耗尽，印度、澳洲和斯里兰卡外储则能支撑五年。”(完)
(编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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