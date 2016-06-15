英国财政大臣奥斯本称中长期资金正在逃离英国经济--BBC

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦6月15日 - 英国财政大臣奥斯本周三表示，近期英镑汇价和英国股市大跌代表“中长期资金”正在离开英国经济，因为担心英国在欧洲的前景。
奥斯本还表示，如果投票决定离开欧盟，英国将没有可以依赖的经济计划。他还重申如此一来英国将不得不提高税收，并减少政府开支。
“这不仅是一个保守党大臣发出的警告，中长期资金正在逃离实体经济，下周四我们将面临一个不可逆的决定，”奥斯本对英国广播公司(BBC)称。(完)
(编译 王洋; 审校 陈宗琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。