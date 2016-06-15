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国际财经 | 2016年 6月 15日 星期三 16:26 BJT

英国财政大臣奥斯本称中长期资金正在逃离英国经济--BBC

路透伦敦6月15日 - 英国财政大臣奥斯本周三表示，近期英镑汇价和英国股市大跌代表“中长期资金”正在离开英国经济，因为担心英国在欧洲的前景。

奥斯本还表示，如果投票决定离开欧盟，英国将没有可以依赖的经济计划。他还重申如此一来英国将不得不提高税收，并减少政府开支。

“这不仅是一个保守党大臣发出的警告，中长期资金正在逃离实体经济，下周四我们将面临一个不可逆的决定，”奥斯本对英国广播公司(BBC)称。(完)

(编译 王洋; 审校 陈宗琦)

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