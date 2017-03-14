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时事要闻 | 2017年 3月 14日 星期二 08:23 BJT

英国议会批准触发里斯本条约第50条相关法案 退欧将如期启动

路透伦敦3月13日 - 英国议会周一终于批准相关立法，赋予首相特雷莎·梅启动英国退出欧盟的权力。

周一稍早英国下议院投票否决了上议院近几周对退欧法案所做的修正，之后上议院也同意让未经修订的议案获得通过。(完)

(编译 孙国玉；审校 郑茵)

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