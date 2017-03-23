焦点：英国议会大厦外“恐怖”袭击已造成五人死亡 约40人受伤（更新版）

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
（更新伤亡人数）
路透伦敦3月22日 - 英国议会大厦附近周三有五人死亡和大约40人受伤，一辆汽车冲撞行人，并有一名袭击者持刀刺杀一名警察。警方称这是一起“恐怖袭击”事件。
死者包括持刀行刺者和被刺警察，另外三人是汽车冲撞的行人。这辆轿车在威斯敏斯特大桥(Westminster Bridge)上狂奔，然后撞向议会大厦外面的栏杆。
英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)谴责这起袭击事件，称之为“病态而且卑鄙”。
“这起袭击的地点说明它并非意外事故，”她晚上在唐宁街官邸外面发表声明称。
英国最高级反恐警官Mark Rowley对记者说，一辆轿车开过威斯敏斯特大桥并且撞上民众和三名警官后，歹徒继续展开攻击。
“有一辆车在国会附近撞车，至少有一名带刀的男性继续发动攻击，而且试图闯进议会，”Rowley说。
这是伦敦自2005年7月以来死伤最严重的攻击事件。2005年7月时，有四名英国伊斯兰份子在伦敦交通系统发动自杀炸弹攻击造成共56人死亡，是伦敦承平时期死伤最多的攻击事件。
去年的这一天，布鲁塞尔也发生伊斯兰激进份子攻击事件，造成了32人遇害。
周三案发当时，在议会大楼内的路透记者听见巨大响声，随即看见该名持刀男子和被刺倒在议会大门内院子地上的警察。
殉职警官已证实为48岁的Keith Palmer，已在警界服务15年。
路透记者看见桥上至少有12个人受伤。他拍摄的照片显示人们倒在地上，一些人血流不止，还有一人倒在一辆巴士底下。
伦敦市长萨迪克汗说将在市区加派警力，以保护伦敦民众及观光客的安全。
袭击发生后，正在开会的下议院议事暂停，议员们被要求留在议会大厦内数小时。
特雷莎·梅表示，周四议会将照常开会，这显示这起袭击将不会影响伦敦的正常作息。
白宫表示，美国总统特朗普致电特雷莎·梅，告知将全力配合与支持英国。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)谴责袭击是“可怕的暴力行为”。
德国总理默克尔与北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格等外国领袖，也都表达震惊并呼吁团结。
而在爱丁堡，伦敦袭击事件的消息传来后，苏格兰议会也暂停就独立议题所规划的辩论与投票。
英国警戒为第二高等级的“严重”级别，意味着认为很有可能遭激进份子袭击。
伦敦最近一次被认定为致命恐怖袭击事件发生在2013年5月，当时两名英国籍伊斯兰份子在街头刺杀一名士兵Lee Rigby。(完)
(编译 张涛/李婷仪/陈宗琦；审校 郑茵/徐文焰/张若琪)
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