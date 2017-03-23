焦点：英国议会大厦外“恐怖”袭击已造成五人死亡 约40人受伤（更新版）

（更新伤亡人数）

路透伦敦3月22日 - 英国议会大厦附近周三有五人死亡和大约40人受伤，一辆汽车冲撞行人，并有一名袭击者持刀刺杀一名警察。警方称这是一起“恐怖袭击”事件。

死者包括持刀行刺者和被刺警察，另外三人是汽车冲撞的行人。这辆轿车在威斯敏斯特大桥(Westminster Bridge)上狂奔，然后撞向议会大厦外面的栏杆。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)谴责这起袭击事件，称之为“病态而且卑鄙”。

“这起袭击的地点说明它并非意外事故，”她晚上在唐宁街官邸外面发表声明称。

英国最高级反恐警官Mark Rowley对记者说，一辆轿车开过威斯敏斯特大桥并且撞上民众和三名警官后，歹徒继续展开攻击。

“有一辆车在国会附近撞车，至少有一名带刀的男性继续发动攻击，而且试图闯进议会，”Rowley说。

这是伦敦自2005年7月以来死伤最严重的攻击事件。2005年7月时，有四名英国伊斯兰份子在伦敦交通系统发动自杀炸弹攻击造成共56人死亡，是伦敦承平时期死伤最多的攻击事件。

去年的这一天，布鲁塞尔也发生伊斯兰激进份子攻击事件，造成了32人遇害。

周三案发当时，在议会大楼内的路透记者听见巨大响声，随即看见该名持刀男子和被刺倒在议会大门内院子地上的警察。

殉职警官已证实为48岁的Keith Palmer，已在警界服务15年。

路透记者看见桥上至少有12个人受伤。他拍摄的照片显示人们倒在地上，一些人血流不止，还有一人倒在一辆巴士底下。

伦敦市长萨迪克汗说将在市区加派警力，以保护伦敦民众及观光客的安全。

袭击发生后，正在开会的下议院议事暂停，议员们被要求留在议会大厦内数小时。

特雷莎·梅表示，周四议会将照常开会，这显示这起袭击将不会影响伦敦的正常作息。

白宫表示，美国总统特朗普致电特雷莎·梅，告知将全力配合与支持英国。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)谴责袭击是“可怕的暴力行为”。

德国总理默克尔与北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格等外国领袖，也都表达震惊并呼吁团结。

而在爱丁堡，伦敦袭击事件的消息传来后，苏格兰议会也暂停就独立议题所规划的辩论与投票。

英国警戒为第二高等级的“严重”级别，意味着认为很有可能遭激进份子袭击。

伦敦最近一次被认定为致命恐怖袭击事件发生在2013年5月，当时两名英国籍伊斯兰份子在街头刺杀一名士兵Lee Rigby。(完)