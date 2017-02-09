焦点：英国议会下院投票支持首相启动脱欧进程 仍需上院表决

2016年6月资料图片，伦敦议会广场反对脱欧活动人士手里举着的欧盟旗帜和英国国旗。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦2月8日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三赢得议会下院支持启动退欧进程，挫败了一些亲欧盟议员为其3月31日前启动退欧谈判的计划附加额外条件的企图。

议员们以494票赞成、122票反对的投票结果，通过了授权特雷莎·梅启动脱欧进程的议案，结束了持续多日的激烈辩论。该议案现在需要得到议会上院的通过，才能成为法律。而特雷莎·梅在上院并没有得到多数人的支持。

这次在下院取得的胜利，标志着英国朝着启动两年退欧谈判进程的方向迈出了重大一步。预计英国与欧盟之间的退欧谈判将非常复杂和困难，双方需要在贸易、移民和安全等议题上讨价还价，谈判结果将重塑英国在世界上的地位。

“我们今晚见证了一场历史性的表决，”英国脱欧事务大臣戴维斯表示，“大多数人支持推进谈判，以退出欧盟并与其各成员国之间达成强有力的新型伙伴关系。”

保守党内少数反对人士曾威胁削弱特雷莎·梅的权威和谈判策略，在经受住他们的挑战后，该法案在预定时间内获得通过，且未做修改。

这促使人们预计，该法案同样将在上议院顺利通过。上议院的相关程序将于2月20日正式启动，而政府希望在3月7日前完成所有立法程序。

接近上议院讨论的消息人士称，他们预计同僚将继续争取使议会在谈判过程中拥有更多发言权。一位消息人士表示，这可能意味着该法案的最终获批会推迟一周。但他们预计这些都不会妨碍特雷莎·梅最晚在3月底启动退欧谈判的计划。

**团结形势堪忧**

这场争论暴露了英国退欧公投后政坛出现的两大裂痕：一方面亲欧盟的苏格兰与英国其他地区疏远，另一方面反对党工党内部在与欧洲关系的问题上出现分歧。

周三公布的一份民调显示，特雷莎·梅上个月表示支持英国彻底脱离欧盟后，对苏格兰独立的支持率升高。

苏格兰民族党(SNP)议员多次在议会表示，在英国退欧过程中他们的声音被忽视；而这已激发举行另一场独立公投的需求。

另一方面，此法在工党也成为挫折的导管。工党内部对于是应支持特雷莎·梅的退欧愿景，抑或试图阻挠以求取一个不同的协议存在分歧。

工党分为两个阵营，经济较繁荣的都市选区普遍较支持留在欧盟，衰落的工业区则强力支持退欧。但许多亲欧的工党议员来自反欧盟地区，使情况更形复杂。

数十名工党议员无视工党党魁柯尔宾的呼吁，投下反对票。柯尔宾说，即便他们修改此案的企图失败，也应支持这个议案。柯尔宾政策团队数名成员为此辞职。

“我...凭良心没办法投票支持那些我相信终将伤害我有幸代表、挚爱且称为家乡的城市之事。”柯尔宾的事务发言人Clive Lewis说。他在表决前不久辞职。(完)