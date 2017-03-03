英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错

路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。

英国首相特雷莎·梅1月份公布了名为“现代产业战略”的方案，旨在促进英国提高疲弱的生产率，并刺激科技和研发的相关投资。

下议院商务、能源与产业战略委员会(Business, Energy and Industrial Strategy Committee)在周五发布的报告中表示，该计划缺乏政府部门之间的协调，与房地产等民间领域的合作不足。

委员会称，英国应当将重点放在更宏观的政策领域上，例如帮助一些行业摆脱对碳密集型电力的依赖，解决医疗、社会福利和交通基建方面的问题。(完)