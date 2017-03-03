英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
英国首相特雷莎·梅1月份公布了名为“现代产业战略”的方案，旨在促进英国提高疲弱的生产率，并刺激科技和研发的相关投资。
下议院商务、能源与产业战略委员会(Business, Energy and Industrial Strategy Committee)在周五发布的报告中表示，该计划缺乏政府部门之间的协调，与房地产等民间领域的合作不足。
委员会称，英国应当将重点放在更宏观的政策领域上，例如帮助一些行业摆脱对碳密集型电力的依赖，解决医疗、社会福利和交通基建方面的问题。(完)
(编译 孙国玉；审校 陈宗琦)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。