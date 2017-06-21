英国女王主持国会开议 首相特雷莎·梅承诺聆听退欧疑虑

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透伦敦6月21日 - 英国女王伊丽莎白二世周三主持国会开议，宣布未来两年的政府施政计划，首相特雷莎·梅承诺在英国退欧议题上，将更加倾听企业的疑虑。
经过大选结果的打击后，特雷莎·梅也在社会福利改革、教育、企业治理、及能源市场的承诺上缩水。
英国女王向上下议院议员表示，政府决心在英国退欧上建立最大共识。
女王表示，政府的优先要务是为英国退出欧盟争取最佳协议。
“女王致辞”是由内阁大臣撰稿，由女王宣读，但当前英国政治情势变化莫测，特雷莎·梅尚未与北爱尔兰民主联盟党(DUP)敲定协议，支持保守党政府。
“选举结果并非我所期望，但本届政府将以谦卑及坚定态度回应选民传递的讯息，”特雷莎·梅在介绍施政计划时表示。
“首先，我们需要做好英国退欧。也就是达成一项协议，实现去年公投结果，而且是在获得社会大众最大支持下完成。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。