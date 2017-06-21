英国女王主持国会开议 首相特雷莎·梅承诺聆听退欧疑虑

路透伦敦6月21日 - 英国女王伊丽莎白二世周三主持国会开议，宣布未来两年的政府施政计划，首相特雷莎·梅承诺在英国退欧议题上，将更加倾听企业的疑虑。

经过大选结果的打击后，特雷莎·梅也在社会福利改革、教育、企业治理、及能源市场的承诺上缩水。

英国女王向上下议院议员表示，政府决心在英国退欧上建立最大共识。

女王表示，政府的优先要务是为英国退出欧盟争取最佳协议。

“女王致辞”是由内阁大臣撰稿，由女王宣读，但当前英国政治情势变化莫测，特雷莎·梅尚未与北爱尔兰民主联盟党(DUP)敲定协议，支持保守党政府。

“选举结果并非我所期望，但本届政府将以谦卑及坚定态度回应选民传递的讯息，”特雷莎·梅在介绍施政计划时表示。

“首先，我们需要做好英国退欧。也就是达成一项协议，实现去年公投结果，而且是在获得社会大众最大支持下完成。”(完)