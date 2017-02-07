英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见

路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。

议员们在七个小时的辩论中，以投票方式否决了亲欧派议员提出的多项动议，这些议员想给特雷莎·梅最晚3月31日启动分手谈判的计划附加额外条件。

周一表决所针对的问题是，议会对退欧程序的审查以及英国权力下放政府的参与。

进一步的投票表决将于周二和周三进行，届时政府可能将面临更大阻力。

周一稍早，特雷莎·梅敦促议会勿以退欧立法修正案阻挡人民意志，并表示她希望推进与欧盟的退欧谈判。

“目前我们的欧盟伙伴希望继续协商，我也是，议会亦然，”特雷莎·梅在辩论开始前对议会表示。

特雷莎·梅已表示，预计能及时获得议会的批准，在她所坚持的3月底期限前正式启动退欧程序。

议会周二将继续审议，对英国退欧最终条款的修正案进行辩论。

法案料于周三完成下议院的审议程序，之后交付上议院。(完)