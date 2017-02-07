英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
议员们在七个小时的辩论中，以投票方式否决了亲欧派议员提出的多项动议，这些议员想给特雷莎·梅最晚3月31日启动分手谈判的计划附加额外条件。
周一表决所针对的问题是，议会对退欧程序的审查以及英国权力下放政府的参与。
进一步的投票表决将于周二和周三进行，届时政府可能将面临更大阻力。
周一稍早，特雷莎·梅敦促议会勿以退欧立法修正案阻挡人民意志，并表示她希望推进与欧盟的退欧谈判。
“目前我们的欧盟伙伴希望继续协商，我也是，议会亦然，”特雷莎·梅在辩论开始前对议会表示。
特雷莎·梅已表示，预计能及时获得议会的批准，在她所坚持的3月底期限前正式启动退欧程序。
议会周二将继续审议，对英国退欧最终条款的修正案进行辩论。
法案料于周三完成下议院的审议程序，之后交付上议院。(完)
(编译 王颖/陈宗琦；审校 郑茵/张荻)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。