英国议会将罕见地开启两年立法会期 处理退欧问题

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月17日 - 英国政府周六表示，英国议会将罕见地开启为期两年的立法会期，以处理英国退出欧盟的复杂问题。
英国退欧谈判将从周一开始，英国首相特雷莎·梅上周在全国大选中意外失去议会席位多数优势，将导致谈判变得更加复杂。
一轮议会会期通常是一年，从当年春季到次年春季。但英国政府将把会期延长一倍，以便议员们能够不间断地辩论英国退欧议题。
英国在3月底提交了正式的退欧通知，意味着它将在2019年3月离开欧盟。欧盟是英国最大的贸易伙伴。
英国下议院领袖利德索姆表示，退欧将需要大量的立法，包括把现行欧盟规则写入英国法律的一项法案--“伟大的废除法案”。
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完)
(编译 张涛；审校 李爽)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。