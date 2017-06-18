英国议会将罕见地开启两年立法会期 处理退欧问题

路透伦敦6月17日 - 英国政府周六表示，英国议会将罕见地开启为期两年的立法会期，以处理英国退出欧盟的复杂问题。

英国退欧谈判将从周一开始，英国首相特雷莎·梅上周在全国大选中意外失去议会席位多数优势，将导致谈判变得更加复杂。

一轮议会会期通常是一年，从当年春季到次年春季。但英国政府将把会期延长一倍，以便议员们能够不间断地辩论英国退欧议题。

英国在3月底提交了正式的退欧通知，意味着它将在2019年3月离开欧盟。欧盟是英国最大的贸易伙伴。

英国下议院领袖利德索姆表示，退欧将需要大量的立法，包括把现行欧盟规则写入英国法律的一项法案--“伟大的废除法案”。

“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完)