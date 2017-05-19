英国保守党6月大选料以104至190席差距巩固多数党地位--花旗

瑞银称近两周沪深港通呈现南冷北热 MSCI纳A预期抬头
路透上海6月19日 - 瑞银证券中国首席策略分析师高挺周一发表最新A股策略周报，沪深港通近期呈现南冷北热的新情况，部分原因是海外投资者对于MSCI或将于本周宣布纳入A股有所预期。
路透伦敦5月19日 - 花旗(C.N)在周五发布的一份研究报告中称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)有望在6月8日大选中以104至190席的差距领先其他政党席位总和，赢得多数党地位。
“特雷莎·梅提出6月8日提前大选，以强化她的民意授权，并为实现她的‘强硬但顺利’退欧方案争取时间，”花旗在这份研究报告中称。
“全国民调、专家分析，以及我们自己的选区模拟研究，都表明她的赌注应该会获得回报。”
花旗并称，没有迹象表明，特雷莎·梅将转向所谓“泰晤士河上的新加坡”(Singapore-upon-Thames)这种放松管制的低税经济模式。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透上海6月19日 - 瑞银证券中国首席策略分析师高挺周一发表最新A股策略周报，沪深港通近期呈现南冷北热的新情况，部分原因是海外投资者对于MSCI或将于本周宣布纳入A股有所预期。
连续3年闯关后，A股是否最终获纳入MSCI全球新兴市场指数，将于后天揭晓。MSCI若纳入A股，将有助提升A股透明度，面向国际投资者，令A股朝健康发展。
路透纽约6月15日 - Hayman Capital Management创始人Kyle Bass周四称，他仍在做空人民币，因为他认为中国的信贷泡沫问题在“扩散”。