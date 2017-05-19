英国保守党6月大选料以104至190席差距巩固多数党地位--花旗

路透伦敦5月19日 - 花旗(C.N)在周五发布的一份研究报告中称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)有望在6月8日大选中以104至190席的差距领先其他政党席位总和，赢得多数党地位。

“特雷莎·梅提出6月8日提前大选，以强化她的民意授权，并为实现她的‘强硬但顺利’退欧方案争取时间，”花旗在这份研究报告中称。

“全国民调、专家分析，以及我们自己的选区模拟研究，都表明她的赌注应该会获得回报。”

花旗并称，没有迹象表明，特雷莎·梅将转向所谓“泰晤士河上的新加坡”(Singapore-upon-Thames)这种放松管制的低税经济模式。(完)