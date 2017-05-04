分析：英国大选激励英镑反弹 通胀急升的恶性循环戛然而止

路透伦敦5月3日 - 英国下月提前举行大选的前景提振了英镑，这至少暂时打破了通胀急升的恶性循环。通胀急升会让经济有进一步受损之虞，英国央行则有可能因此陷入困境。

自去年6月英国公投决定退欧以来英镑急挫，导致通胀率加速升至2.3%，高于英国央行2%的通胀目标。这削弱了消费者的实质购买力，同时如果有必要进一步宽松货币政策，英国央行将被束缚住手脚。

过去六个月英镑兑美元在约1.20-1.27美元的区间交投，许多分析师表示，由于担心两年退欧磋商过程的结果将是与欧盟断然决裂，他们认为英镑可能跌向该区间的底部，甚至更低。

受通胀前景以及决策者可能面临的难题影响，英国公债收益率则一路上扬，推高英国的借款成本。

但在4月18日英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)要求提前大选之后，英镑急升并升破交投区间的高端，来到接近1.30美元的七个月高位，因民调显示特雷莎·梅所属的保守党将取得更大的多数席位。

投资者认为，大选可能也会令寻求“更软性”退欧的保守党议员在议会中占据更多席位。若是“更软性”退欧，英国将可保留对欧盟单一市场的优先准入，而非如部分保守党议员支持的那样切断与欧盟的所有联系。

鲜有人认为英镑还会进一步上涨，但假如英镑能企稳，应该会帮助遏制通胀，缓解消费者的压力，并打断通胀上升和增长放缓的“滞胀”循环。消费者支出在英国经济产出中的占比约为三分之二。

伴随着英镑的反弹，英国公债走势也发生逆转。指标10年期公债收益率近来触及接近1%的六个月低点，1月曾突破1.50%。

“英镑回升至1.30，英国公债收益率并未升至太高，使金融环境维持宽松状态，这或许是英国央行所期待的最佳组合了，”瑞银财富管理的全球首席投资长Mark Haefele说。

英镑兑欧元今年以来略微上涨，兑美元上涨近5%。10年期公债收益率今年以来下跌13个基点。

**影响显现**

英国经济表现远远好于大多数分析师的原本预期，但也开始感受到通胀和退欧不确定性带来的痛楚。今年第一季英国经济增长0.3%，为一年来的最慢增速。

巴克莱分析师称，退欧导致的经济减速已开始显现，利率至少在2019年前将维持不变。英国央行在5月11日发布最新的季度通胀报告时，将给出其对经济的预估。

在去年退欧公投后不久，该央行将利率减半至纪录新低0.25%，并扩大了量化宽松购债项目。

该央行的九位决策官员中，只有福布斯(Kristin Forbes)在上次的货币政策委员会(MPC)会议上投票支持加息。不过，桑德斯(Michael Saunders)暗示可能加入福布斯的行列，并预测自退欧公投以来英镑贬值的“强大影响”，可能推动经济增长和通胀率超过预期。

瑞士信贷副全球投资总监Burkhard Varnholt指出，国际投资者对英镑“持有量偏低且不待见”。

这一点从来自芝加哥商业交易所(CME)国际货币市场的仓位数据就可见一斑。譬如对冲基金这样的投机客，积聚的英镑空头押注创纪录，所持的净空仓超过10.7万口。

但之后已削减至91,182口，以历史标准来看依然很庞大，不过已是3月初以来最低的了。

“随着投资者再度买进英镑，英债收益率正在下降，因为有资金在流入英债。市场正在为英国央行做这件困难吃力的工作--英国央行必定乐见目前这样的情况。”Varnholt表示。

英镑在汇市的前景也较为光明了。提前大选的消息让之前偏空英镑的德意志银行及美银美林双双上调了英镑预估，摩根士丹利则预期英镑/美元明年将达1.45。

然而路透过去一周针对逾60位策略师的调查预估中值显示，一个月后(就在大选前)英镑将来到1.27美元，但六个月后将贬至1.24美元，一年后则又回到1.25美元。

即便是1.45美元，仍远低于英镑的长期平均值。根据前MPC委员森坦斯，过去10年英镑均值为1.63美元，20年和30年均值为1.64美元；40年均值则为1.67美元。

“增长前景对MPC来说，影响远高于汇率和债券收益率波动。如果GDP变得过于疲弱，MPC任何支持升息的观点都可能迅速消失。”他说。

图表：

英镑和英债收益率bit.ly/2dgAXn1

今年全球货币汇率tmsnrt.rs/2egbfVh

英退公投以来英镑贸易加权指数走势tmsnrt.rs/2hwV9Hv

(完)