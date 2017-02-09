焦点：英企加薪幅度料为2012年来最低 支持央行的经济放缓预测

路透伦敦2月8日 - 英国央行周三称，雇主们今年的薪酬计划是2012年以来最不大方的一年，这支持了央行认为英国经济将开始感受到脱欧影响的观点。

去年投资者意外看到英国经济增长领先于其他富裕国家，得益于家庭支出未受脱欧公投的影响。

但央行称，6月公投后英镑兑美元贬值逾15%，正在推高通胀，可能侵蚀很多家庭的购买力。

1月消费者物价指数(CPI)按年上升1.6%，为2014年中期以来最高点，英国央行预计2017年第四季达到2.7%。

央行对全国700家企业的例行调查结果认为，整个供应链当中的物价压力正在增大，企业预计今年通胀将从食品和能源领域扩散至更大范围的商品与服务行业。

“消费者支出增长依然具有韧性，但随着物价上涨，今年料有缓和趋势，”英国央行表示。

该央行上周预计，今年英国经济整体上将保持动能，增幅达到2%。但消费者支出有可能在年底前开始明显减缓，预示着2018年和2019年经济增长减速。

英国央行总裁卡尼表示，英国准备在大约两年时间里退出欧盟，该国经济将面临许多“波折”。对于是否很快上调处于纪录低位的利率，他未给出任何示意。

近期，已有一些迹象显示家庭支出放缓。与消费者信心密切相关的房价，已经丧失部分动能。

不过，并非英国央行所有官员都认为，英国经济将开始失去动力。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周二表示，如果经济成长保持稳健且通胀继续加速上升，则可能需要逆转去年8月的降息决定。对于英国央行是否有必要出台大规模刺激措施，福布斯是最持有异议的决策者。

“如果这些趋势...得到巩固，那么对我而言将更难找到理由容忍如此庞大的(刺激计划)以及通胀可能超过目标，”她表示。

英国央行副总裁康利夫周三在演说中表示，英国央行对增长温和放缓的预估，同时面临上行与下行风险，决策者将密切关注薪资、消费与通胀。

**所得下滑？**

目前英国央行预估，接近今年年底及2018年初的时候，家庭可支配所得成长料大幅放缓，不过经过通胀调整后的所得并不会下滑。

然而，周三英国央行调查报告中的雇主支薪意愿表明，今年工资升幅可能不及2.7%的预估通胀率。

接受英国央行调查的企业预期将平均加薪2.2%，低于2016年的2.7%，也是2012年以来最低。

此一数据低于英国央行上周预测的2017年底平均周薪成长3%。

企业表示，今年的薪资协议不是那么的丰厚，反映了最低薪资涨幅低于2016年，且难以向向消费者转嫁上升的成本。

此外，大型企业今年还将不得不缴纳支持见习计划的新税，从而推高雇佣成本，影响了薪资涨幅。

但企业称，人手短缺正在促使他们考虑更大幅度的加薪。这种情况在周三早些时候出炉的另一项调查中也有所体现。

英国招聘与就业联合会(REC)的月度报告称，其会员招聘的固定岗位员工起薪以九个月来的最快速度增长。

“雇主们急需人手来填补空缺，”REC执行长Kevin Green称。

英国央行的调查显示，若消费者支出低迷，还没有出现可替代的经济推动力。

好的方面是，工厂出口订单创下2014年初以来最强，制成品需求出现了从成本高昂的进口产品转向国货的初步迹象。原材料成本涨幅为2011年以来最高。

但投资意向依然远低于公投前的水平，尤其是对于在经济中占很大比重的服务企业。(完)