英国首相表示最晚将在明年3月底启动脱欧程序

路透英国伯明翰10月2日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，她最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程，这是她首次透露脱欧时间表。

她所在的保守党内部有人担心脱欧进程可能推迟，为缓解这种忧虑，她在英格兰中部伯明翰举行的保守党年度大会上表示，她决心推进这一进程并争取达成“有利的协议”。

她的讲话受到欧盟的欢迎，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)表示，这项声明让人高兴地看到情况得以明确。不过细节缺乏还是不免令人沮丧。

在许多保守党议员看来，这项声明就是成功。

她发言表示要采取行动，在明年废除1972年制定的欧洲共同体法案，使英国成为“一个主权独立的国家”。这一表态使她收获了听众最热烈的掌声。(完)