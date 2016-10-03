英国首相表示最晚将在明年3月底启动脱欧程序

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透英国伯明翰10月2日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，她最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程，这是她首次透露脱欧时间表。
她所在的保守党内部有人担心脱欧进程可能推迟，为缓解这种忧虑，她在英格兰中部伯明翰举行的保守党年度大会上表示，她决心推进这一进程并争取达成“有利的协议”。
她的讲话受到欧盟的欢迎，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)表示，这项声明让人高兴地看到情况得以明确。不过细节缺乏还是不免令人沮丧。
在许多保守党议员看来，这项声明就是成功。
她发言表示要采取行动，在明年废除1972年制定的欧洲共同体法案，使英国成为“一个主权独立的国家”。这一表态使她收获了听众最热烈的掌声。(完)
(编译 郑茵 审校 李婷仪)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。