英国首相开始东南亚之行 首站到访印尼将向其提供大额贷款

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达7月27日 - 英国首相卡梅伦周一表示，该国政府将向印尼提供至多10亿英镑贷款，帮助为基础设施项目提供资金。
印尼是卡梅伦四天东南亚之行的首站，此行旨在激励可以获利的商业交易，并建立新的政治联盟，打击伊斯兰极端主义者。
英国政府称，对印尼的融资可能推动印尼对英国出口达到约2亿英镑。
可能的项目包括4亿英镑的雅加达污水处理系统，以及6,600万英镑的地热发电项目。
卡梅伦在与印尼总统佐科(Joko Widodo)会晤前对记者表示，“双方在保险、基础设施、网络服务等其他许多领域都有很多合作机会。”
卡梅伦此次东南亚之行，料敲定价值逾7.5亿英镑的贸易协议。(完)
(编译 李爽 审校 李春喜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。