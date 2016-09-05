英国首相称将评估中国投资的核电项目带来的安全风险

路透中国杭州9月4日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周日表示，她希望其安全顾问帮助评估已推迟的中国核电投资计划。特雷莎梅已到达中国参加20国集团(G20)峰会。

特雷莎·梅在7月决定推迟这项240亿美元的计划，让中国官方感到失望。根据该计划，法国电力集团(EDF)(EDF.PA)将承建英国数十年来首个新核电站，中国为该计划出资80亿美元。

特雷莎·梅在其首次出访中国期间被问及，她是否会要求国家安全委员会评估欣克利角核电项目可能对国家安全带来的影响。对此她回答道：“我会像你说的那样做，你知道，我会就这一问题全面考虑。”

尽管国家安全委员会预计不会具体针对欣克利角核电项目展开正式的评估，但这番言论首次官方证实了国家安全建议是她做出决定的一个考量因素。

最初的推迟决定让投资者感到意外，也让人怀疑特雷莎·梅是否会继续向中国示好、将其作为基础设施投资的一个主要投资方。英国公投决定退欧后，特雷莎·梅在7月担任英国首相。

特蕾莎·梅表示，预计本月晚些时候将作出最后决定。(完)