版本:
中国
时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 18:51 BJT

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份

路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。

特雷莎·梅在首相官邸外表示，当局没有准备好公布袭击者的身份。她还说，该袭击者独自实施了袭击，但目前仍不清楚是否有其他人在袭击准备阶段提供协助。(完)

(编译 汪红英; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐