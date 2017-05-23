英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份

路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。

特雷莎·梅在首相官邸外表示，当局没有准备好公布袭击者的身份。她还说，该袭击者独自实施了袭击，但目前仍不清楚是否有其他人在袭击准备阶段提供协助。(完)