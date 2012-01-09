英国首相反对在欧盟范围内引入金融交易税

美国法官初步批准大众汽车及博世公司的和解方案
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路透伦敦1月8日电---英国首相卡梅伦(David Cameron)周日表示,除非金融交易税在全球范围内采用,否则他将反对该税种在欧洲范围内的实行.这进一步加深了他与欧盟两大巨头德国和法国的冲突.
卡梅伦称,如果法国愿意,完全可以在自己国内引入金融交易税.
法国与德国希望在欧盟范围内实行金融交易税,但遭到英国反对,因为担心会损害到伦敦金融城(City of London),这一全球性金融中心将要缴纳大部分税金.
在上月的欧盟峰会上,卡梅伦否决了一项旨在增强欧盟财政一体化的新欧盟协议,引发欧盟夥伴的不满.批评者称,卡梅伦此举可能使英国面临被其他26个欧盟成员国孤立的风险.
"对於在全欧洲范围内徵收新税(金融交易税)的提议,在其他地区还没有徵收时,我认为是不明智的,因为我会反对,"卡梅伦对BBC称.
"我们不会同意,除非全球其他国家都同时同意引入该税,"他表示.
在欧盟范围内引入新税的政策需要全部27个成员国的同意.
**欧盟的B计划**
法国总统萨科齐周五承诺将推进金融交易新税托宾税的实施,即使没有欧盟夥伴国的支持.法国一名高层官员周日称,该国可能最早将在2月向国会提出新税议案.
"如果法国自己希望在本国推进交易税的实施,那麽他们应该有这个自由,"卡梅伦称.
卡梅伦表示,如果只在欧洲实施交易税,那麽将牺牲就业和税收,并迫使许多金融机构迁往其它地区,而且不利於整个欧洲.
他并建议,欧洲其他领导人应当仿效英国对银行与股票交易征税的做法.
欧盟的执行决策行政机构--欧盟执委会去年9月采纳了一项金融交易税计划,对股票和债券交易徵收0.1%的税,对衍生品交易徵收0.01%的税.
执委会周日称,若最终无法在所有成员国之间达成一致,那麽其可能通过"加强合作"的方式,来争取在较小范围的成员国内实施该税,这种方式下至少需要九个成员国同意.
"协议中并没有什麽地方会限制此类机制在欧元区实施,"执委会发言人Olivier Bailly称,"目前无法预测最终版本的实施范围."
萨科齐与德国总理默克尔周一在柏林的会晤,以及欧洲理事会1月30日在布鲁塞尔的会议都将讨论此税案.
卡梅伦决定否决欧盟新约,为其赢得所属保守党内右翼欧元怀疑论者的赞赏,其民意支持度亦因而提高,卡梅伦或许从中看到对欧盟采取更果断作为在政治上的好处.
然而,这却激怒了卡梅伦亲欧盟的执政夥伴--自由民主党.
卡梅伦指称,欧元区国家多年来常在英国缺席的情况下召开会议,因此说他投下否决票导致英国被孤立的说法很"荒唐".他补充说,其他欧盟成员国最终也可能拒绝这项条约.
英国指称,新"财政协定"成员国不应对会影响欧盟统一交易市场的议题作出决议,为该国与欧盟夥伴国开启新的战局.
卡梅伦表示,"拥有一个强劲,且由欧盟27国作决断的统一市场,符合英国利益."
在卡梅伦投下否决票後,英国自由民主党党魁克莱格(Nick Clegg)周一在伦敦主办一场会议,以宣扬其重新参与欧盟事务的理念.(完)、
--编译 李春喜/许娜/龚芳;审校 丁琦/隋芬/程琳
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