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时事要闻 | 2017年 3月 27日 星期一 10:11 BJT

英国首相特雷莎·梅将借访问苏格兰之机大力加强国家团结

路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。

特雷莎·梅正在努力保持国内团结，此前英国的脱欧公投显露出国内存在分歧，英格兰和威尔士赞成脱欧，而苏格兰和北爱尔兰却支持留在欧盟。

再过几天英国将启动正式退欧进程，特雷莎·梅承诺谈出一个对国内各地区均适合的英国退欧协议，试图以此打消苏格兰举行新的独立公投的要求。

“事实上，我们将借这个机会打造一个更为全球化的英国。保持与欧洲最密切的朋友和盟友关系，同时还将放眼欧洲之外，同各种新旧朋友和盟友建立关系，”她在首相办公室公布的演讲稿摘录内容中这样说道。(完)

(编译 郑茵 审校 陈宗琦)

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