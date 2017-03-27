英国首相特雷莎·梅将借访问苏格兰之机大力加强国家团结

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。
特雷莎·梅正在努力保持国内团结，此前英国的脱欧公投显露出国内存在分歧，英格兰和威尔士赞成脱欧，而苏格兰和北爱尔兰却支持留在欧盟。
再过几天英国将启动正式退欧进程，特雷莎·梅承诺谈出一个对国内各地区均适合的英国退欧协议，试图以此打消苏格兰举行新的独立公投的要求。
“事实上，我们将借这个机会打造一个更为全球化的英国。保持与欧洲最密切的朋友和盟友关系，同时还将放眼欧洲之外，同各种新旧朋友和盟友建立关系，”她在首相办公室公布的演讲稿摘录内容中这样说道。(完)
(编译 郑茵 审校 陈宗琦)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)