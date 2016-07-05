英国保守党启动下任首相选举程序 以接手处理英国退欧问题

路透伦敦7月5日 - 英国执政的保守党周二开始启动新的领导人选举，以接替卡梅伦出任首相。英国内政部大臣文翠珊和另一名官员Andrea Leadsom在候选人中居于领先地位。

在英国6月23日作出退欧选择后，力劝留欧的卡梅伦宣布将在这场政治风波中辞职。英国或于9月初迎来新首相。

在英国面临二战以来最大的政治经济混乱局面之际，英国保守党内部的领导权之争加剧了不确定性。

五人已经登记参选，周二331位保守党议员将就谁成为下一任领导人举行首次投票。投票从1000 GMT开始，结果八小时后揭晓，得票最少的候选人将被淘汰。

次轮投票将在周四举行，这个流程将持续下去，直到最后只剩下两位候选人。随后，全国范围内的约150,000名保守党人将进行最终投票，选出胜者领导保守党。

文翠珊是保守党的中坚分子，已经连续六年在卡梅伦内阁中负责安全和法律秩序事务。文翠珊被博彩业视为有希望胜出的人选，她还拥有最广泛的议员支持。

不过，文翠珊此前的立场是支持英国留在欧盟。鉴于新首相上台后将与欧盟展开有关英国退欧的一系列谈判，很多保守党人认为需要一位支持退欧的人物来担任首相。

ConservativeHome网站进行的民调显示，文翠珊在保守党中的支持率为37%，另一位候选人、退欧派的主力之一Leadsom的支持率则为38%。

Leadsom现年53岁，在从政之前曾在金融服务业任职达25年之久，但她还从未在内阁担任过要职。她在周一得到前伦敦市长、退欧派领导人约翰逊的背书支持，人气大幅上升。(完)