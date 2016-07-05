英国保守党启动下任首相选举程序 以接手处理英国退欧问题

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伦敦7月5日 - 英国执政的保守党周二开始启动新的领导人选举，以接替卡梅伦出任首相。英国内政部大臣文翠珊和另一名官员Andrea Leadsom在候选人中居于领先地位。
在英国6月23日作出退欧选择后，力劝留欧的卡梅伦宣布将在这场政治风波中辞职。英国或于9月初迎来新首相。
在英国面临二战以来最大的政治经济混乱局面之际，英国保守党内部的领导权之争加剧了不确定性。
五人已经登记参选，周二331位保守党议员将就谁成为下一任领导人举行首次投票。投票从1000 GMT开始，结果八小时后揭晓，得票最少的候选人将被淘汰。
次轮投票将在周四举行，这个流程将持续下去，直到最后只剩下两位候选人。随后，全国范围内的约150,000名保守党人将进行最终投票，选出胜者领导保守党。
文翠珊是保守党的中坚分子，已经连续六年在卡梅伦内阁中负责安全和法律秩序事务。文翠珊被博彩业视为有希望胜出的人选，她还拥有最广泛的议员支持。
不过，文翠珊此前的立场是支持英国留在欧盟。鉴于新首相上台后将与欧盟展开有关英国退欧的一系列谈判，很多保守党人认为需要一位支持退欧的人物来担任首相。
ConservativeHome网站进行的民调显示，文翠珊在保守党中的支持率为37%，另一位候选人、退欧派的主力之一Leadsom的支持率则为38%。
Leadsom现年53岁，在从政之前曾在金融服务业任职达25年之久，但她还从未在内阁担任过要职。她在周一得到前伦敦市长、退欧派领导人约翰逊的背书支持，人气大幅上升。(完)
(编译 孙国玉/高琦 审校 张明钧)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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