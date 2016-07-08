文翠珊与利德索姆在候选人角逐中领先 英国将再现女首相

路透伦敦7月7日 - 英国内政部大臣文翠珊和退欧派竞争对手利德索姆(Andrea Leadsom)周四在英国下任首相候选人的角逐中领先。

保守党议员第二轮投票中，文翠珊获199票，利德索姆获84票。司法大臣高文浩仅得46票出局。

保守党在全国的大约15万名基层党员将投票决定由文翠珊还是利德索姆担任下任首相；无论谁当选，都将是自撒切尔(柴契尔/戴卓尔)1990年被迫下台后英国的第一位女首相。

本次角逐结果料将于9月9日见分晓，这意味着企业和投资者还须再忍受两个月不确定性的煎熬。新任首相将担负起领导英国脱欧进程的艰巨任务，同时还要保护英国的贸易与投资。

英国首相卡梅伦上个月宣布辞职，此前英国选民拒绝了卡梅伦呼吁让英国留在欧盟的恳求，对他关于退出欧盟将意味着经济灾难的警告置若罔闻。移民大量涌入的担忧，以及脱离欧盟恢复“独立”的愿望，让许多英国选民受到影响。

直到几周前，作为能源部国务大臣的利德索姆对大多数英国人而言仍是名不见经传；但作为退欧宣传活动中的主要人物之一，她已经变成了不可小觑的挑战者，因名气更大的竞争对手由于政治阴谋跌跤。

博彩公司William Hill的赔率暗示，文翠珊获胜的可能性为83%，利德索姆获胜的可能性为22%。

近几日，投资者对英国退欧公投影响的担忧日益升温，资产管理公司暂停了上百亿英镑的商业地产基金的交易，因为这些基金遭遇大量投资者挤兑。

英镑跌破1.30美元，为逾30年来首见，因投资者预测英国经济增长在退欧公投后会放缓。(完)