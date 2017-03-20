英国首相特雷莎·梅将访问威尔士 展开触发退欧前的国内巡访

路透伦敦3月19日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将访问威尔士，这是她在正式启动英国退出欧盟进程前，访问英国各地的计划之一。

特雷莎·梅将在本月底触发欧盟里斯本条约第50条，从而启动为期两年的正式脱欧谈判，英国首相办公室表示，她将访问威尔士、苏格兰以及北爱尔兰，以倾听民众的看法。

去年的退欧公投暴露出了英国各地之间的分歧，苏格兰和北爱尔兰的大多数民众支持留在欧盟，但在人数上不敌英格兰和威尔士支持退欧的民众，这种分歧可能威胁到英国的团结。

首相办公室称，特雷莎·梅和英国脱欧事务大臣戴维斯周一将与威尔士首席部长Carwyn Jones和商界代表会面，讨论威尔士如何充分把握退欧带来的机遇。

特雷莎·梅在出访前发布的一份声明中说，“从我上任的第一天起...我就明确表达了加强和维持这一宝贵同盟的决心。我还明确表示，随着我们退出欧盟，我将努力达成一项对整个英国有利的协议。”

“我希望英国的每一个组成部分都能充分把握未来的机会，希望威尔士作为一个全球贸易国的一部分，其商界能从最大自由程度的贸易中获利。”(完)