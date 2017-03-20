英国首相特雷莎·梅将访问威尔士 展开触发退欧前的国内巡访

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦3月19日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一将访问威尔士，这是她在正式启动英国退出欧盟进程前，访问英国各地的计划之一。
特雷莎·梅将在本月底触发欧盟里斯本条约第50条，从而启动为期两年的正式脱欧谈判，英国首相办公室表示，她将访问威尔士、苏格兰以及北爱尔兰，以倾听民众的看法。
去年的退欧公投暴露出了英国各地之间的分歧，苏格兰和北爱尔兰的大多数民众支持留在欧盟，但在人数上不敌英格兰和威尔士支持退欧的民众，这种分歧可能威胁到英国的团结。
首相办公室称，特雷莎·梅和英国脱欧事务大臣戴维斯周一将与威尔士首席部长Carwyn Jones和商界代表会面，讨论威尔士如何充分把握退欧带来的机遇。
特雷莎·梅在出访前发布的一份声明中说，“从我上任的第一天起...我就明确表达了加强和维持这一宝贵同盟的决心。我还明确表示，随着我们退出欧盟，我将努力达成一项对整个英国有利的协议。”
“我希望英国的每一个组成部分都能充分把握未来的机会，希望威尔士作为一个全球贸易国的一部分，其商界能从最大自由程度的贸易中获利。”(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)