英国经济较去年底的强劲增长或放缓 受就业及价格上涨影响--PMI

路透伦敦4月5日 - 周三公布调查显示，英国经济可能已经较去年年底时的强劲增长放缓，随着英退进程的启动，就业市场降温以及价格大幅攀升的影响将越发明显。

3月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)从2月的53.3升至三个月高点55.0，高于路透调查分析师平均预估值53.5。

但随着英国启动为期两年的退欧谈判，一些警示信号正在闪烁。

服务业公司上调售价速度创下2008年以来最快，这反映出今年通胀率可能超过许多预测者设想的3%。

IHS Markit表示，整体看本周公布的制造业、建筑业和服务业PMI显示，英国第一季经济增速可能从上一季的0.7%放缓至0.4%左右。

0.4%的增速将符合近期路透调查中分析师给出预估，但低于英国央行预测的0.6%。

市场普遍预计英国央行今年全年都将维持指标利率在纪录低点不变，有可能按兵不动直至2019年，因为要保护英国经济渡过退欧谈判这段充满不确定性的时期。

尽管周三PMI数据中整体增长情况强于预期，但调查还显示，消费者减少了对奢侈品的支出。2017年头三个月中，服务业表现最差的包括酒店、餐馆、健身中心及美发业等行业。

“今年以来消费导向领域的增长情况尤为令人失望，这有部分和支出及收入遭到物价上涨压缩有关，”IHS Markit首席企业经济学家Chris Williamson称。

3月涵盖制造业、建筑业和服务业的综合PMI升1点至54.7。(完)