英国政府承诺与地方分权政府分享讯息 以凝聚脱欧谈判立场

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦11月9日 - 英国政府周三承诺将与苏格兰、威尔斯以及北爱尔兰等地方分权政府分享讯息，试图藉此团结英国全国，以对协商脱欧谈判持有共同立场。
虽然所有地方政府都想在英国重塑与欧盟未来关系时拥有话语权，但政府这项承诺最主要想打动的是苏格兰政府。
英国脱欧事务大臣戴维斯稍后将在伦敦与大英王国各构成地区的同僚见面，提议分享在重大议题方面的分析，并邀请他们为政府谈判立场提出建言。
“我希望确保各方都能参与讯息自由及互信的重要性，”戴维斯声明稿称。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。