英国政府承诺与地方分权政府分享讯息 以凝聚脱欧谈判立场

路透伦敦11月9日 - 英国政府周三承诺将与苏格兰、威尔斯以及北爱尔兰等地方分权政府分享讯息，试图藉此团结英国全国，以对协商脱欧谈判持有共同立场。

虽然所有地方政府都想在英国重塑与欧盟未来关系时拥有话语权，但政府这项承诺最主要想打动的是苏格兰政府。

英国脱欧事务大臣戴维斯稍后将在伦敦与大英王国各构成地区的同僚见面，提议分享在重大议题方面的分析，并邀请他们为政府谈判立场提出建言。

“我希望确保各方都能参与讯息自由及互信的重要性，”戴维斯声明稿称。(完)