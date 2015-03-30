英国首相卡梅伦所在的保守党领先工党4个百分点--民调

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透伦敦3月29日 - 周日的调查显示，5月7日大选正式开始前，英国首相卡梅伦所在的保守党领先反对党工党4个百分点。
调查由ComRes受ITV News和英国《每日邮报》委托进行，这是2010年9月以来保守党在民调中取得的最大领先。
保守党的支持率为36%，比上周增加1个百分点；工党的支持率为32%，比上周下滑3个百分点；自由民主党、英国独立党和绿党的支持率分别为9%、12%和5%。
“此次大选料难分高下，工党和保守党差距很小，长期趋势显示保守党开始巩固优势，”ComRes政治调查负责人Tom Mludzinski在声明中称。
而周日稍早公布的一份民调结果显示，在第一轮电视辩论过后，工党领先保守党4个百分点，凸显大选结果的不确定性。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”