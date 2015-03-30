英国首相卡梅伦所在的保守党领先工党4个百分点--民调

路透伦敦3月29日 - 周日的调查显示，5月7日大选正式开始前，英国首相卡梅伦所在的保守党领先反对党工党4个百分点。

调查由ComRes受ITV News和英国《每日邮报》委托进行，这是2010年9月以来保守党在民调中取得的最大领先。

保守党的支持率为36%，比上周增加1个百分点；工党的支持率为32%，比上周下滑3个百分点；自由民主党、英国独立党和绿党的支持率分别为9%、12%和5%。

“此次大选料难分高下，工党和保守党差距很小，长期趋势显示保守党开始巩固优势，”ComRes政治调查负责人Tom Mludzinski在声明中称。

而周日稍早公布的一份民调结果显示，在第一轮电视辩论过后，工党领先保守党4个百分点，凸显大选结果的不确定性。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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