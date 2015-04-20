英国苏格兰民族党称有必要在英国大选后终结节支计划

路透伦敦4月20日 - 苏格兰民族主义者将在周一着手制定终止英国撙节举措的计划，如果他们能够在5月7日大选后掌握权力的平衡，则会叫停现有的国家开支削减政策。

英国将迎来一场1970年代以来的最难以预测的大选，民意调查显示，无论是首相卡梅伦所在的保守党还是反对党工党，都不太可能赢得压倒性的多数席位。

苏格兰民族党(SNP)在去年的独立公投落败后又再度活跃起来，试图在苏格兰抹去工党的影响，如果大选形成无多数派议会格局，则苏格兰民族党有可能成为决定哪一方获胜的拥戴派。

“这次大选的一个关键就是，我们有机会让撙节计划就此终结，这是SNP追求的首要任务。”苏格兰第一副首相、民族党人John Swinney对BBC电台说道。

SNP将利用周一在爱丁堡举行的竞选宣言活动来推出针对撙节的另一种政策选项，他们提议将把实质公共支出每年增加0.5%，并宣称将对就业、经济增长和公共服务进行投资。

该党希望废除英国“三叉戟(Trident)”核威慑系统的重启规划，称这样做可以每年释放出30亿英镑的资金，从而用于医疗、教育和儿童看护。

SNP已经多次呼吁工党与其联手，从而阻挡保守党再度执政。工党领袖米利班德已经排除了与SNP组建正式联盟的可能性。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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