英国保守党大选支持度逆转 领先工党5个百分点--民调

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透伦敦4月30日 - 根据Ipsos-MORI周四公布为英国旗帜晚报(Evening Standard)所做的民调，英国执政的保守党支持度领先工党5个百分点，逆转此前同一民调机构所做、由工党领先的调查结果。
根据大选前一周所公布的这项调查，英国首相卡梅伦(David Cameron)所属的保守党支持度为35%，工党支持度为30%。5月7日的大选将是英国数十年来结果最难料的一回。
此次民调逆转4月16日公布、同样由Ipsos-MORI为旗帜晚报所做的上次民调结果，当时工党领先2个百分点。
从今年开始，两个主要大党在多数民调中的支持度便一直不相上下。
最新的这次民调是在4月26-28日之间进行。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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