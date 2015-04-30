英国保守党大选支持度逆转 领先工党5个百分点--民调

路透伦敦4月30日 - 根据Ipsos-MORI周四公布为英国旗帜晚报(Evening Standard)所做的民调，英国执政的保守党支持度领先工党5个百分点，逆转此前同一民调机构所做、由工党领先的调查结果。

根据大选前一周所公布的这项调查，英国首相卡梅伦(David Cameron)所属的保守党支持度为35%，工党支持度为30%。5月7日的大选将是英国数十年来结果最难料的一回。

此次民调逆转4月16日公布、同样由Ipsos-MORI为旗帜晚报所做的上次民调结果，当时工党领先2个百分点。

从今年开始，两个主要大党在多数民调中的支持度便一直不相上下。

最新的这次民调是在4月26-28日之间进行。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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