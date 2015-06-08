奥巴马建议英国留在欧盟 但卡梅伦所在保守党部分议员准备支持退欧

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月7日 - 英国首相卡梅伦所在的保守党超过50名议员发动支持英国退出欧盟的活动，除非卡梅伦能让欧盟采取彻底的改革，尽管美国总统奥巴马建议英国留在欧盟。

卡梅伦上个月在议会选举中意外地大获全胜后春风得意，希望在2017年底英国举行欧盟成员国地位公投前从欧盟手中夺回权力。

但是该活动组织的组成凸显卡梅伦所面临的来自所在政党内部的挑战，这些“反对英国亲近欧盟的人”怀疑卡梅伦打破欧盟严格控制的可能性。

“我们希望卡梅伦获得成功，但除非欧盟高级官员意识到欧盟最重要成员国之一--英国对根本性改变与欧盟的关系是认真的，我们对英国选民的建议可能还是支持退欧，”保守党议员Steve Baker周日称。

奥巴马对英国留在欧盟表示担忧，在七国集团峰会间隙说道：“我注意到英国留在欧盟的重要价值之一是其在全球挑战面前的领导才能和实力。”